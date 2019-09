Teodor Meleşcanu anunţă că va contesta în instanţă o eventuală decizie de excludere din ALDE

Teodor Meleşcanu a declarat că este dispus să atace în instanţă în cazul în care ALDE va decide excluderea sa din partid. El a precizat că, odată cu acceptarea candidaturii la şefia Senatului din partea PSD, nu a încercat „să racoleze” colegi din ALDE pentru susţinerea Guvernului în Parlament.

„Să îi interzici sau să îl declari practic exclus dacă va candida la o funcţie în Parlament, cum se poate explica acest lucru? Spuneţi-mi şi mie?”, a afirmat Teodor Meleşcanu, vineri seara, la Digi 24.

Întrebat dacă va contesta o eventuală decizie de excludere din ALDE, fostul ministru de Externe a răspuns: „Din punctul meu de vedere dacă ea se va pune în aplicare sigur că îmi voi căuta dreptatea bineînţeles”.

Chestionat dacă ar ataca în instanţă o astfel de hotărâre, Meleşcanu: „Da sigur, nici o problemă. Dar sigur că da, eu oricum nu sunt adeptul bătăliilor, dumneavoastră sunteţi obişnuită ca toată lumea când vine sunt bătălii între invitaţi. Eu cred că trebuie să avem cu toţii un spirit de raţiune şi de înţelegere a perioadei prin care trecem şi nu e o perioadă foarte bună pentru partidul nostru”.

Acesta a mai spus că nu a făcut niciun fel de „racolaj” pentru ca unii membri ai ALDE să susţină Guvernul în Legislativ.

„Eu nu am făcut nici un fel de racolaj, haideţi să ne înţelegem, sunt două lucruri diferite, una este ieşirea de la guvernare, ceea ce înseamnă că miniştrii pleacă, nu mai fac parte din guvern, dar o a doua chestiune se referă la funcţionare Parlamentului care este separat, independent de executiv. Evident că acum este miza pentru că e vorba de nişte voturi, e vorba de nişte jocuri politice şi e vorba până la urmă de alegerile care vin peste noi în câteva luni. Niciodată nu am făcut campanie, propagandă pentru cineva, dar întotdeauna am mers pe ideea că trebuie cu adevărat să salvăm această coaliţie şi acolo unde e necesar, unde e spre binele oamenilor să dăm o mână de ajutor şi noi”, a explicat Meleşcanu.

Teodor Meleşcanu, susţinut de PSD pentru şefia Senat, a declarat că este dispus să fie suspendat din ALDE timp de şase luni pentru a rezolva problema legată de poziţia partidului, dar şi pentru menţinerea grupului de la Senat. Acesta a susţinut că a discutat acest subiect şi cu alţi colegi.

ALDE a stabilit, marţi, susţinerea lui Ion Popa pentru funcţia de preşedinte al Senatului. Totodată, partidul a decis că persoanele care acceptă funcţii, fără acordul formaţiunii, să fie excluse din ALDE, vizat fiind Teodor Meleşcanu.

Senatorii vor vota succesorul lui Călin Popescu Tăriceanu la şefia Senatului în plenul de marţi, 10 septembrie, potrivit unei decizii adoptate în Biroul Permanent. În cursă mai este şi Alina Gorghiu din partea PNL.

