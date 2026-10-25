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Traian Băsescu: Dacă AUR se duce într-o combinație electorală cu PSD-ul, parte din electoratul AUR nu va vota AUR și nici PSD-ul

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu crede într-o alianță între PSD și AUR. Pe de altă parte el consideră că PSD are o bază electorală stabilă, în ciuda fluctuațiilor în procente.
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25 oct. 2026, 21:49, Politic
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Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a apreciat duminică seară la Digi 24 că o eventuală alianță între PSD și AUR nu i se pare realizabilă. El crede că dacă liderii AUR se vor îndrepta către o combinație electorală cu PSD-ul, o parte din electoratul AUR nu va vota nici cu AUR și nici PSD.

„Dacă PSD-ul reușește să recupereze ceva, dacă ar avea o guvernare acceptabilă, s-ar putea PSD-ul să fie o direcție pentru unii, dar aș vrea să subliniez că, după părerea mea, sunt foarte mulți în aur care sunt anti-PSD. Mulți dintre ei nu suportă PSD-ul.

Dacă AUR se duce într-o combinație electorală cu PSD-ul, parte din electoratul AUR nu va vota AUR și nici PSD-ul”, a spus Traian Băsescu.

Fostul președinte consideră, însă că Partidul Social Democrat are încă o bază electorală solidă, în pofida scăderii în sondaje.

„El fluctuează cu procente mai mici, mai mari, dar PSD-ul are o bază solidă în electoratul din România. Vor fi și mulți care nu vor merge la vot în actuala conformație aspectului politic românesc”, a mai spus Băsescu.

În opinia fostului președinte al României, dacă cineva ar avea forță să înființeze un partid nou, să-i dea o față care să îmbine și Uniunea Europeană și individualizarea țării în interiorul Uniunii Europeane, probabil că ar găsi un flux de electorat bun.

Sursa video: Digi 24

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