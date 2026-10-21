Trenuri de mare viteză în toată Europa și bilete mai ieftine. Parlamentul European vrea să reducă numărul călătoriilor cu avionul

Parlamentul European a adoptat marți recomandările pentru dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză în Uniunea Europeană. Acestea urmăresc crearea unei rețele feroviare moderne, care să permită călătorii mai rapide și legături mai bune între statele membre.

Legături feroviare între marile orașe europene

Eurodeputații consideră că rețeaua feroviară de mare viteză nu trebuie să conecteze doar capitalele europene, ci și marile orașe din toate regiunile Uniunii Europene, precum și „țările vecine de importanță strategică”.

Conexiunile ar putea fi asigurate fie prin trenuri directe de mare viteză, fie prin legături eficiente cu liniile existente.

Scopul este reducerea diferențelor dintre regiunile europene și îmbunătățirea accesului la transport pentru locuitorii zonelor periferice sau mai puțin dezvoltate.

Eurodeputații au cerut, de asemenea, finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T), identificarea legăturilor feroviare lipsă și modernizarea tronsoanelor insuficient deservite, inclusiv a celor care traversează frontierele dintre state. TEN-T este rețeaua Uniunii Europene care conectează infrastructura de transport din statele membre, inclusiv căile ferate, drumurile, porturile și aeroporturile, pentru a înlesni circulația persoanelor și a mărfurilor.

Bilete mai ieftine și prețuri transparente

Eurodeputații au cerut și reducerea costurilor pentru pasageri. Aceștia au recomandat statelor membre și operatorilor feroviari să introducă tarife mai accesibile, reduceri și abonamente care să permită unui număr mai mare de persoane să călătorească cu trenurile de mare viteză.

În același timp, Parlamentul European solicită mai multă transparență în stabilirea prețurilor, astfel încât călătorii să poată compara cu ușurință ofertele diferiților operatori. În prezent, compararea prețurilor și identificarea celor mai avantajoase oferte pentru călătoriile internaționale pot fi dificile, deoarece operatorii feroviari folosesc sisteme de rezervare diferite.

Comisia Europeană a propus recent un pachet de măsuri care ar permite călătorilor să găsească și să compare mai ușor ofertele de bilete. Noile reguli sunt în curs de examinare la nivel european.

Mai mulți bani pentru dezvoltarea căilor ferate

Dezvoltarea rețelei de trenuri de mare viteză necesită investiții importante și finanțare pe termen lung. De aceea, eurodeputații solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034, să includă fonduri dedicate infrastructurii feroviare.

Printre măsurile susținute se numără menținerea și consolidarea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), unul dintre principalele instrumente europene de finanțare a proiectelor de transport.

De asemenea, Parlamentul European cere ca statele membre să sprijine aceste investiții și prin planurile naționale.

Din 2014, peste 100 de miliarde de euro din programele Uniunii Europene au fost alocate proiectelor de infrastructură feroviară.

Mai puține călătorii cu avionul, mai multe cu trenul

Legăturile feroviare rapide între principalele orașe europene ar putea determina un număr mare călători să aleagă trenul în locul avionului, contribuind astfel la reducerea dependenței de combustibilii fosili.

„O legătură feroviară de mare viteză între principalele orașe europene va permite o trecere masivă a pasagerilor de la avion la tren”, a declarat eurodeputatul spaniol Vicent Marzà Ibáñez, din grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, responsabil de elaborarea recomandărilor adoptate de Parlamentul European.

Acesta a subliniat că dezvoltarea transportului feroviar poate contribui și la crearea de locuri de muncă și la consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene. Totodată, investițiile în trenurile de mare viteză nu trebuie să afecteze serviciile feroviare regionale și suburbane, folosite zilnic de cetățeni.

Sectorul feroviar european asigură peste 1,3 milioane de locuri de muncă în domenii precum producția, construcțiile, întreținerea și exploatarea infrastructurii și a trenurilor.

2040: Rețeaua europeană de mare viteză

În noiembrie 2025, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune pentru dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză, cu obiectivul de a crea până în 2040 o rețea europeană mai rapidă, mai bine conectată și mai ușor de utilizat.

Recomandările adoptate acum de Parlamentul European urmăresc accelerarea dezvoltării rețelei feroviare de mare viteză și asigurarea finanțării necesare.

Aceasta urmează să reducă durata călătoriilor între marile orașe europene și să ofere mai multe posibilități de deplasare cu trenul între statele membre.