Trump i-a cerut lui Musk să ridice restricțiile asupra utilizării Starlink în Ucraina

Donald Trump i-a cerut proprietarului SpaceX să ridice restricțiile asupra utilizării Starlink în Ucraina. Conform publicației The Wall Street Journal, președintele SUA l-a sunat pe Elon Musk, și și-a exprimat nemulțumirea față de limitarea vitezei.

De asemenea, săptămâna aceasta, Trump le-a spus consilierilor săi că dorește să anuleze restricțiile asupra funcționării sistemului în Ucraina.

Unii oficiali ucraineni au declarat pentru publicația americană faptul că terminalele au început deja să funcționeze mai rapid, însă restricțiile nu au fost încă ridicate complet.

De ce a fost redusă viteza terminalelor Starlink din Ucraina

Recent, Elon Musk a impus o limitare drastică a vitezei de deplasare la care terminalele de internet prin satelit Starlink pot rămâne conectate în Ucraina, deconectând automat orice echipament care depășește 160 km/h. Această măsură, implementată la mijlocul lunii octombrie, a stârnit controverse majore deoarece afectează în mod direct operațiunile armatei ucrainene cu drone.

Situația a generat speculații politice și acuzații în lanț. Elon Musk a susținut inițial că sistemul folosit de militari este controlat de guvernul SUA, iar decizia ar aparține Pentagonului sau Casei Albe. Totuși, secretarul de stat american Marco Rubio și președintele Donald Trump au negat că administrația de la Washington ar fi ordonat aceste restricții. Ulterior, o investigație publicată de The Wall Street Journal a dezvăluit că Elon Musk a ordonat personal limitarea vitezei.