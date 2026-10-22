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Trump îl ceartă pe LeBron, cel mai bun baschetbalist american: „O rușine totală”

Președintele american Donald Trump l-a criticat dur pe celebrul baschetbalist LeBron James. Sportivul s-a mișcat ciudat în timp ce se intona imnul național al SUA înainte de un meci din NBA. O rușine totală, să-și ceară scuze, a cerut Trump.
Trump îl ceartă pe LeBron, cel mai bun baschetbalist american: „O rușine totală”
Sursa foto: Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press
Petru Mazilu
22 oct. 2026, 19:58, Politic
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Donald Trump a trimis mesajul pe propria rețea de socializare.

„În timp ce asculta imnul național, LeBron James a manifestat lipsă de respect față de țara noastră! Am spus încă de la început că nu este o persoană bună, o rușine totală. LeBron James ar trebui să-și ceară scuze tuturor acelora dintre marii eroi și soldați americani care au murit pentru drapelul american și pentru tot ceea ce reprezintă țara noastră”; a scris Trump pe rețeaua de socializare.

Ce l-a înfuriat pe Trump

În timpul meciului de deschidere al sezonului NBA dintre Philadelphia 76ers și New York Knicks, camerele l-au surprins pe LeBron exersând o mișcare de golf și o aruncare la coș în timp ce se intona imnul național.

Videoclipul devenit viral a stârnit critici imediate în mediul online, unde utilizatorii l-au acuzat de lipsă de respect față de imn. De asemenea, incidentul a readus în discuție vechile dispute dintre el și Donald Trump pe tema comportamentului adecvat în timpul momentelor solemne.

Tensiuni vechi între Trump și LeBron

În trecut, Donald Trump i-a criticat dur pe sportivii care îngenuncheau în timpul imnului național pentru a protesta față de injustiția rasială. El a numit această practică „o lipsă de respect” și a dezvăluit că a oprit televizorul atunci când sportivii au făcut gestul în discuție. Trump a mai spus că audiențele în scădere ale NBA sunt provocate de protestele jucătorilor.

LeBron James a ripostat de mai multe ori, argumentând că Trump „folosește sportul pentru a ne dezbina”.

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