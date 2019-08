Turiştii blocaţi pe Insula Samothrakis. Ministrul de Externe anunţă câţi români au fost evacuaţi până acum

Ministrul de Externe Ramona Mănescu a declarat, joi, că până în prezent circa 200 de cetăţeni români au fost evacuaţi de pe Insula Samothrakis, cât şi 45 de autoturisme, demersurile fiind în desfăşurare.

„În cursul zilei de 14 august au fost evacuaţi aproximativ 37 de cetăţeni români şi 25 de autoturisme, autoturismele au fost transportate şi debarcate în portul Alexandropolis unde era deja doamna consul şi parcate în zona portului sub pază. În cursul nopţii, deci azi noapte, 14 spre 15 au mai fost evacuaţi 50 de cetăţeni români, toţi aceşti cetăţeni, toţi aceşti turişti în momentul în care au ajuns şi-au preluat maşinile şi au pornit în siguranţă spre casă. (...) În cursul acestei zile, 15 august, până la acel moment au fost evacuaţi aproximativ 100 de cetăţeni şi 17 autoturisme, iar următoarele curse, una cu pasageri aşa cum am spus şi a doua cu autoturisme vor sosi în port, prima, cea cu pasageri la ora 17:00 ora locală şi cea cu maşini 17:30 ora locală. Deci le aşteptăm şi ne aşteptăm ca odată cu aceste curse toţi turiştii români care mai sunt pe insulă să ajungă în siguranţă şi să îşi poată continua drumul spre casă. În total în ziua de ieri, noaptea de ieri şi ce a mai ajuns astăzi (joi - n.r.) avem aproximativ 200 de cetăţeni români şi 45 de autoturisme. Deci acesta este bilanţul la această oră, sigur că aşa cum am spus aşteptăm ora 17:00 ora locală pentru turişti şi 17:30 pentru maşini”, a afirmat Ramona Mănescu, într-o declaraţie de presă, susţinută joi la sediul MAE.

Ministrul de Externe a adăugat că este surprinsă şi dezamăgită de reacţia tardivă a autorităţilor elene în rezolvarea situaţiei, precizând că în prima cursă nu a fost niciun pasager român la bord.

„Aşa cum am spus şi în comunicatul de ieri, mi-am arătat surprinderea şi dezamăgirea, nu am putut să îmi ascund dezamăgirea faţă de faptul că cel puţin la prima cursă nu a fost nici un pasager român la bord. Au fost probabil nişte neînţelegeri de limbă sau au fost probabil depăşiţi de situaţie, cei care au gestionat această criză pe insulă. M-aş fi aşteptat şi sper ca de acum încolo dacă se mai întâmplă acest lucru, autorităţile elene să tragă concluzii pentru că Grecia este plină de turişti şi nu ne-am dori ca turiştii români să rămână cu un gust amar şi nu ne-am dori ca cetăţenii români să nu mai călătorească în Grecia, deci ne-am dori ca autorităţile elene să tragă o concluzie şi atunci când vor mai fi situaţii de genul acesta să încerce să le gestioneze cu mai multă eficienţă şi mai multă deschidere pentru străini”, a explicat Mănescu.

Feribotul „SAOS II” care făcea legătura între insula Samothraki şi oraşul Alexandroupolis din Grecia continentală s-a defectat săptămâna trecută, iar nava trimisă să suplinească lipsa feribotului s-a stricat şi ea. Autorităţile au permis unor turişti să doarmă în clădiri ale administraţiei locale, iar unii turişti şi-au instalat corturi în apropierea portului.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.