Ucraina ar fi lovit peste 40 de bombardiere strategice rusești în adâncul teritoriului inamic / Printre ținte, un avion A-50 de 350 de milioane de dolari

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei a informat publicația Kyiv Independent că peste 40 de avioane rusești au fost afectate într-o operațiune de amploare desfășurată pe baze militare situate în adâncul teritoriului rus.

„Bombardierele strategice inamice ard în masă în Rusia – acesta este rezultatul unei operațiuni speciale a SBU”, a declarat sursa.

Potrivit acesteia, „în acest moment, Serviciul de Securitate al Ucrainei desfășoară o operațiune specială la scară largă pentru a distruge bombardierele inamice în spatele Federației Ruse”.

Aceeași sursă a precizat că „dronele SBU se antrenează pe avioanele care bombardează orașele ucrainene în fiecare noapte. În prezent, se știe că mai mult de 40 de aeronave au fost lovite, inclusiv A-50, Tu-95 și Tu-22 M3.”

One of Ukraine’s most successful strikes deep inside Russia might be happening right now. New footage reportedly shows Olenya Air Base with Russian Tu-bombers burning after drone hits. More visuals are surfacing—this looks really big.

[image or embed]

— NOELREPORTS (@noelreports.com) 1 June 2025 at 14:07