Un fost consilier prezidențial, despre armele nucleare: Și România ar trebui să exploreze o astfel de abordare

Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe apărare și securitate națională, a declarat duminica, de Ziua Armatei, că România ar trebui să ia în calcul dotarea cu arme nucleare.

„Eu sunt de acord cu o astfel de abordare. Si Romania ar trebui sa exploreze o astfel de varianta. Mai ales ca deja am parcurs o parte importanta din drumul asta, exploatand civil energia nucleara. Cat de greu e sa dam si o dimensiune militara ? Este dreptul nostru suveran!”, a transmis fostul consilier prezidențial, printr-o postare pe Facebook.

Modelul Coreei de Sud, capitolul arme nucleare

Fostul consilier prezidențial susține că România ar trebui să urmeze exemplul Coreei de Sud și al Arabiei Saudite, care au cerut părerea cetățenilor cu privire la adoptarea unor strategii nucleare.

„E de inteles. Ambele tari depind de SUA si increderea in americani scade. Trebuie compensat deficitul de securitate, mai ales cand ai vecini neprietenosi , care au deja arma nucleara”, a mai explicat Iulian Fota.

Fota a făcut parte din Administrația Prezidențială sub conducerea lui Traian Băsescu. Mai apoi, și-a construit experiența în Apărare ca secretar de stat al Ministerului Apărării Naționale.