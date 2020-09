Un fost prim-ministru francez avertizează: „Lupta de clasă dispare în favoarea războiului dintre rase”

Fostul premier al Franţei, devenit consilier municipal în Barcelona, Manuel Valls afirmă că nu are aşteptări în cazul unei eventuale remanieri guvernamentale şi rămâne „atent la ceea ce se întâmplă în Franţa”. Demonstraţiile anti-rasism din Statele Unite, cauzate de moartea lui George Floyd, s-au extins şi în Franţa, unde problemele socio-culturale sunt despărţite de o graniţă subţire.



"Comparaţiile cu uciderea rasistă şi josnică a lui George Floyd în Statele Unite sunt inacceptabile, deoarece servesc drept context pentru a acuza Franţa de a fi rasistă, pentru a demonstra presupusul rasism de stat", a declarat Manuel Valls într-un interviu acordat pentru Valeurs Current.

1) Le plus simple pour @faureolivier serait de me lire au lieu de raconter des bêtises puisque précisément je mets en cause dans mon entretien à @Valeurs une partie de la gauche et la mouvance décoloniale qui privilégient cette lecture dangereuse d’ affrontement entre "races".. https://t.co/g1IeTVvjtc