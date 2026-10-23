Un jurnalist este noul purtător de cuvânt al Guvernului Luca Niculescu

Purtătorul de cuvânt al Guvernului Luca Niculescu este, începând de vineri, Dan Cărbunaru. Prim-ministrul Luca Niculescu l-a numit în funcție printr-o decizie care va fi publicată în Monitorul Oficial.
Documentul va fi publicat în MO tot vineri.
Dan Cărbunaru a fost purtătorul de cuvânt al Guvernului Ciucă, în perioada decembrie 2021-iunie 2023.
Jurnalistul a lucrat la diferite instituții media, printre care Mediafax, Adevărul și Calea Europeană.
Potrivit CV-ului, a mai fost purtător de cuvânt și la Ministerul Afacerilor Interne, în perioada 2005-2008.