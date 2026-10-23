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Un jurnalist este noul purtător de cuvânt al Guvernului Luca Niculescu

Un jurnalist este noul purtător de cuvânt al Guvernului condus de premierul Luca Niculescu. Este vorba despre Dan Cărbunaru. El a fost numit vineri printr-o decizie a prim-ministrului.
Un jurnalist este noul purtător de cuvânt al Guvernului Luca Niculescu
sursa foto: FB
Petru Mazilu
23 oct. 2026, 15:42, Politic
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Purtătorul de cuvânt al Guvernului Luca Niculescu este, începând de vineri, Dan Cărbunaru. Prim-ministrul Luca Niculescu l-a numit în funcție printr-o decizie care va fi publicată în Monitorul Oficial.

Documentul va fi publicat în MO tot vineri.

Dan Cărbunaru a fost purtătorul de cuvânt al Guvernului Ciucă, în perioada decembrie 2021-iunie 2023.

Jurnalistul a lucrat la diferite instituții media, printre care Mediafax, Adevărul și Calea Europeană.

Potrivit CV-ului, a mai fost purtător de cuvânt și la Ministerul Afacerilor Interne, în perioada 2005-2008.

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