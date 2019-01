Un ministru PSD crede că hoţii sunt mai deştepţi ca poliţiştii. Ce s-a întâmplat în cazul spargerii de la vila sa

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, declară că au trecut două luni de când i-a fost spartă casa, în judeţul Giurgiu, şi încă nu are un răspuns de la poliţişti în privinţa hoţilor. „Probabil hoţii sunt mai deştepţi ca poliţiştii”, a spus ministrul.

Întrebat, vineri, de corespondentul MEDIAFAX, despre mersul anchetei după ce i-a fost spartă casa, Nicolae Bădălău a spus că 2 luni i se par suficiente pentru obţinerea unor informaţii despre hoţi.

"Mă gândesc şi eu că două luni e un timp suficient totuşi pentru o rezoluţie. Ori albă, ori neagră, ori s-au evaporat, ori au venit marţienii. Mă gândesc, dar de două luni nu m-a mai căutat nimeni. M-au întrebat jurnaliştii şi am spus că de două luni e cercetare, dar cât durează cercetarea asta? Dacă îmi spun că au fost marţienii, cred şi gata, nu mai zic nimic, că sunt marţienii, nu?! Probabil hoţii sunt mai deştepţi la poliţiştii. Dacă nu îi prinde Poliţia, mă gândesc că sunt mai deştepţi, nu? Nu-i logic? Eu zic că am reacţionat totuşi delicat”, a afirmat Niculae Bădălău.

Întrebat dacă mai are încredere în oamenii legii, în contextul anchetei, Bădălău a răspuns: ”Mă gândesc dacă ăştia la Giurgiu nu cumva nu prea nimeresc, că nu mă pricep la procedurile lor, dar de două luni de zile măcar îmi spuneau. Totuşi, eu am cooperat, am respectat legea, inclusiv de predare a permisului şi absolut tot. Mă aştept de la ei să aibă şi ei o reacţie. Pozitivă”.

Întrebat, de asemenea, despre prejudiciu, Bădălău a afirmat că nu este vorba de prejudiciu, ci de armă.

”Problema era arma aia, pentru că mi-au luat dreptul de armă, ceea ce nu mi se pare normal. Mi se părea normal, domnul miliţian măcar să îmi spună <nu le găsim, vezi-ţi de treabă>. Domnul miliţian habar nu are, nici măcar un telefon, că asta m-a deranjat, <du-te,domne şi vezi-ţi de treabă, că suntem slabi şi nu îl prindem pe ăla>”, a adăugat ministrul.

La începutul lunii noiembrie, locuinţa din localitatea Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, a lui Niculae Bădălău a fost spartă, noaptea, în timp ce familia era în casă. Arma care i-a fost furată lui Niculae Bădălău era căutată de poliţiştii din toată ţara, aceasta fiind implementată în sistem, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

