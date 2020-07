Un nou incident în Sectorul 5, după cel cu Nicuşor Dan. Panouri publicitare date jos

„Ieri (miercuri - n.r.) au apărut în 11 locuri din Sectorul 5 afişaje stradale cu prezentarea mea, în calitate de candidat al Alianţei USR PLUS pentru Primăria Sectorului 5. În dimineaţa asta, am primit un e-mail de la societatea cu care am încheiat contractul pentru afişajul stradal prin care mi s-a comunicat: <În această dimineaţă am fost somaţi de către autorităţile locale să dezafişăm de urgenţă posterele electorale. Prin urmare, avem echipele pe teren care se ocupă să le neutralizeze>”, a declarat Alexandru Dimitriu, potrivit unui comunicat de presă.

El a adăugat că acţiunea lui Daniel Florea a fost ilegală.

„Potrivit Constituţiei României, art. 16: <Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări>. Discriminarea pe motive politice este una dintre cele mai grave discriminări. Suntem în faţa unui abuz în serviciu, pedepsit inclusiv de Codul Penal, art. 297. Îl anunţ pe Daniel Florea, acest infractor PSD-ist, că nu ne oprim şi vom continua drumul nostru, la finalul căruia vom învinge şi vom reda Sectorul 5 cetăţenilor”, a afirmat Dimitriu.