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Un senator a venit în Parlament cu agheasmă, busuioc și tămâie pentru Luca Niculescu: „Să alunge duhurile useriste și bolojeniste”

Un senator a venit marți în Parlament cu agheasmă, busuioc și tămâie, înaintea votului de învestitură a Guvernului Luca Niculescu.
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Este vorba despre Ninel Peia, senator din grupul parlamentar PACE – Întâi România.

„Avem agheasmă mică, avem busuioc, avem și tămâie, avem și busuioc verde. Să le dau domnului prim-ministru desemnat, Luca Niculescu, pentru că atunci când va merge la Guvern, să dea cu agheasmă, să aprindă tămâie, să alunge duhurile negre, useriste și bolojeniste din Palatul Victoria”, a declarat Ninel Peia.

Guvernul Luca Niculescu, la votul Parlamentului

Camera Deputaților și Senatul se reunesc marți, de la ora 14:00, pentru a vota învestirea Guvernului propus de Luca Niculescu.

Pentru a primi votul de încredere, noul Cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile.

PSD participă la guvernare și deține majoritatea portofoliilor ministeriale, în timp ce PNL și UDMR au semnat acorduri de susținere cu premierul desemnat. De asemenea, grupul minorităților naționale și-a anunțat sprijinul pentru noul Executiv.

În schimb, USR și AUR au anunțat că nu vor vota Guvernul Luca Niculescu.

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