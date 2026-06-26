UPDATE: OFICIAL: PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României / Ce spun Bolojan, Fritz și Lóránd Turos

UPDATE: Anunțul lui Ilie Bolojan

Președintele liberal Ilie Bolojan a confirmat propunerea comună PNL-USR-UDMR.

„Am hotărât să-l susținem pe Siegrified Mureșan ca propunere de premier”, a transmis Ilie Bolojan.

El a explicat că pe Mureșan îl recomandă experiența cu fondurile europene și cu bugetele mari de investiții. De asemenea, Bolojan a spus că Mureșan este un profesionist atașat valorilor europene

„Propunerea noastră vine să ofere soluții astfel încât să se ajungă la un acord care să permită instalarea unui guvern în perioada următoare”, a precizat Ilie Bolojan.

UPDATE: Fritz speră că PSD va fi „rezonabil”

La rândul său, președintele USR, Dominic Fritz, a spus că în ședința Birolului Național s-a votat susținerea acestei propuneri.

„Sigfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere, și de făcut bugete și este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de iresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern și de aceea ne așteptăm că acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Sigfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și, bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin”, a spus Fritz.

UDMR: Am venit cu o soluție viabilă

La conferința comună, din partea UDMR a participat Lóránd Turos. El a spus că această soluție este „viabilă” și poate pune capăt crizei politice.

„După circa două luni de zile de criză politică se pare că azi am venit cu o soluție viabilă. Azi dimineața, Prezidiul Executiv al UDMR a decis să susțină această variantă, să îl susținem pe domnul Sigfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an”, a declarat Lóránd Turos.

Știrea inițială

„PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României”, potrivit unui comunicat de presă al PNL.

Astfel, PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan.

„România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, arată PNL în documentul citat.