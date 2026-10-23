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Ursula von der Leyen, după nava lovită de drone la Constanța: Profund îngrijorată de încă o escaladare a tensiunilor din partea Moscovei

Vineri, după ce o navă comercială a fost lovită de drone în Marea Neagră, la 13 mile marine de Constanța, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a reacționat.
Ursula von der Leyen, după nava lovită de drone la Constanța: Profund îngrijorată de încă o escaladare a tensiunilor din partea Moscovei
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
23 oct. 2026, 14:20, Politic
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Într-un mesaj oficial publicat pe X, vineri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atac

„Sunt profund îngrijorată de încă o escaladare a tensiunilor din partea Rusiei în Marea Neagră. O navă civilă cu echipaj ucrainean și azer a fost lovită în largul coastelor României. Aceste atacuri nesăbuite vizează vieți nevinovate și încalcă în mod flagrant dreptul internațional”, a scris președinta Comisiei Europene.

Oficiala a transmis un mesaj de susținere atât pentru apropiații marinarului care a murit, dar și familiile celorlalți trei membrii ai echipajului dați dispăruți.

„Gândurile mele se îndreaptă către familia și cei dragi ai marinarului care și-a pierdut viața. Și către familiile celor trei membri ai echipajului care sunt încă dispăruți”, transmite Ursula von der Leyen.

Oficiala a mulțumit echipelor de salvare române care participă la misiunea de cutare-salvare a marinarilor dispăruți.

„Le adresez mulțumirile mele echipelor de salvare care lucrează fără încetare pentru a-i găsi”, conchide Von der Leyen.

Declarațiile șefei Comisiei Europene vin după ce vineri, o navă comercială care naviga sub pavilionul Insulelor Comore, a fost țintită într-un atac cu drone, suferind avarii majore și răsturnându-se, existând existând riscul iminent de scufundare.

Din totalul de 13 marinari aflați la bord, unul a murit, iar alți trei sunt dai dispăruți, Alții nouă, care au fost răniți, sunt preluați de echipajele medicale.

Atacul vine după ce, în ultimele săptămâni, vasul de transport cereale Royad Mammadov, nava Yara J și petrolierul chimic Wine Trader au fost lovite în Marea Neagră de drone de proveniență rusă, în 5, 14 și respectiv 15 octombrie.

 

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