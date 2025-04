USR a votat susținerea lui Nicușor Dan. Elena Lasconi spune că nu va renunța

USR a decis, joi, în ședința Comitetului Politic susținerea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, deși președinta partidului, Elena Lasconi, spune că nu va renunța la candidatură.

În cadrul ședinței Comitetului Politic din USR, 168 de persoane au votat pentru susținerea lui Nicușor Dan, iar 50 au votat împotrivă.

Au fost șapte persoane care s-au abținut de la vot.

Ședința a durat aproape 3 ore.

Elena Lasconi a insistat în ședință să nu se dea un vot joi, pentru că ședința era una informală. Comitetul de conducere al partidului a decis însă să dea un vot.

Lasconi susține în continuare că nu se va retrage din campania pentru prezidențiale. Astfel, USR trebuie să clarifice cum va susține, inclusiv financiar campania pentru Nicușor Dan.

Elena Lasconi amenință că va da în judecată USR, după decizia partidului de a-i retrage sprijinul pentru alegerile prezidențiale pentru a-l susține pe Nicușor Dan.

Comitetul Politic este cel mai reprezentativ for statutar al partidului, format din membrii Biroului Național, președinții de filiale, parlamentari, europarlamentari, primarii USR și liderii de grup ai consilierilor locali. Decizia de a-l susține pe Nicușor Dan a fost luată cu o largă majoritate a membrilor prezenți – 75% voturi fiind pentru susținerea candidaturii lui Dan, porivit lui Dominic Fritz.

„Voința politică exprimată astăzi este clară: în fața riscului real ca România să ajungă să aleagă între doi candidați antieuropeni în turul doi – Victor Ponta și George Simion – USR a ales să facă ceea ce e corect pentru țară, nu ce este mai ușor pentru partid. Am pus orgoliile noastre deoparte și am luat decizia să îl susținem pe Nicușor Dan. Din respect pentru cetățeni, trebuie să spunem adevărul: Elena Lasconi nu mai are o cale să intre în turul doi”, a declarat Dominic Fritz, prim-vicepreședinte al USR.

Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a subliniat că susținerea lui Nicușor Dan reprezintă o dovadă de maturitate politică.

„E un moment complicat, dar adevărul nu trebuie ascuns: România are nevoie de o opțiune proeuropeană credibilă în turul al doilea. România este mai importantă decât orice orgoliu personal sau de partid. USR face un gest de maturitate politică. Am ales să susținem cel mai bine plasat candidat proeuropean. Nu vrem să alegem din nou, ca în anul 2000, între două rele. Nici măcar nu am mai ști care e răul cel mai mic dintre Ponta și Simion. Atunci, forțele reformiste nu au reușit să se înțeleagă asupra unui candidat și au pus românii în fața unei alegeri infernale: Iliescu sau Vadim. Au urmat decenii de corupție. Nu vreau să ajungem în acel punct. Gestul de azi e unul de maturitate politică”, a spus Ionuț Moșteanu.