USR acuză campanie de fake-news la adresa lui Dan Barna. Alianţa face apel către Dăncilă, AEP şi Parchetul General

USR a transmis, marţi, că mai multe site-uri şi pagini de Facebook au fost finanţate cu peste 40.000 de euro pentru o campanie de fake-news împotriva liderului formaţiuniii, Dan Barna. Alianţa USR-PLUS face un apel către Viorica Dăncilă să recunoască că PSD e în spatele acestei campanii de fake-news.

„În ultimele patru săptămâni, Alianţa USR PLUS şi candidatul Alianţei la Preşedinţie, Dan Barna, au fost ţintele unei campanii coordonate, mascate de defăimare, în mediul online, în special pe Facebook. Această campanie se desfăşoară prin intermediul unei reţele de pagini de Facebook false, create în mod deliberat astfel încât să inducă în eroare publicul că ar fi vorba despre portaluri de ştiri, dar care, în realitate, promovează mesaje negative despre Dan Barna şi Alianţa USR PLUS. Până în acest moment am identificat 13 pagini care în ultimele şapte luni au investit peste 200.000 de lei, aproximativ 40.000 de euro, pentru a promova postări sponsorizate împotriva lui Dan Barna şi a Alianţei USR PLUS. Suma s-a dublat în ultima săptămână. Reţeaua a început să funcţioneze în lunile iulie şi august”, a declarat deputatul Cătălin Drulă, coordonatorul naţional al campaniei Alianţei, din partea USR, pentru alegerile prezidenţiale.

El a adăugat că „peste 1.000 de postări şi a generat peste 100 de milioane de afişări, cu audienţe care depăşesc frecvent un milion de utilizatori Facebook”.

Alianţa USR-PLUS îi cere premierului Viorica Dăncilă şi PSD să recunoască public că sunt în spatele acestei campanii de fake-news.





„Având aceste date, Alianţa USR PLUS îi cere premierului Viorica Dăncilă şi PSD:

- Să recunoască public dacă sunt în spatele acestei campanii mascate de fake news şi defăimare îndreptate împotriva Alianţei USR PLUS şi a candidatului Alianţei la Preşedinţie.

- Să spună dacă persoanele, firmele şi reţelele de pagini false pe care le-au folosit în mod ilegal la alegerile europene sunt în continuare operaţionale.

- Să spună dacă pentru aceste operaţiuni mascate au folosit fondurile publice din subvenţia pe care PSD o primeşte ca partid parlamentar”, se arată într-un comunicat de presă transmis de alianţa USR-PLUS.



De asemenea, Alianţa USR PLUS solicită Autorităţii Electorale Permanente să investigheze contractele de publicitate electorală ale PSD pentru a determina dacă banii folosiţi pentru alimentarea acestei reţele încalcă sau nu legea finanţării partidelor politice.

În acelaşi timp, Alianţa solicită Parchetului General să investigheze dacă sursele de finanţare pentru funcţionarea acestei reţele sunt surse interne sau externe, surse care ar putea afecta organizarea şi rezultatele alegerilor prezidenţiale din România. Alianţa USR PLUS a luat deja măsuri şi la nivel european. Deputatul Cătălin Drulă a trimis în această dimineaţă către Facebook Europa dosarul cu detaliile concrete despre fiecare pagină care face parte din reţea, precum şi sumele investite şi informaţii privind coordonarea postărilor”, mai precizează USR-PLUS.

