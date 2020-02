USR şi PLUS, cu un pas mai aproape de fuziune. Au semnat primul protocol de alianţă politică locală

Echipele judeţene USR Sibiu şi PLUS Sibiu au semnat primul protocol de alianţă politică locală, în baza protocolului de asociere al Alianţei semnat la nivel naţional.

Alianţa USR PLUS Sibiu continuă colaborarea foarte bună la nivel judeţean în interesul cetăţenilor, pentru a prezenta împreună proiectele şi ideile de dezvoltare în fiecare localitate/UAT, precizează cele două organizaţii, într-un comunicat de presă remis, miercuri, MEDIAFAX.

„Am făcut încă un pas care ne duce mai aproape de fuziunea dintre USR şi PLUS, aşteptată şi dorită de cetăţeni. Filialele judeţene din Sibiu sunt primele, la nivel naţional, care au semnat un astfel de protocol ce crează autonomie locală şi orice neînţelegeri se mediază şi la nivel judeţean, nu doar naţional. Împreună cu colegii mei din USR şi PLUS Sibiu, ne dorim să deschidem drumul şi pentru alte filiale, iar coordonarea comună a politicilor publice şi comisiilor comune de lucru va întări alianţa la nivel judeţean şi local. Mă bucur că aducem buna colaborare din cele două campanii, europarlamentare şi prezidenţiale şi într-o formă scrisă. Vom începe să prezentăm proiectele comune pentru judeţul Sibiu şi UAT-uri şi ne dorim să vorbim cu cât mai mulţi oameni. De acum, trebuie să construim împreună”, a declarat Adrian Echert, preşedintele USR Sibiu.

Prin semnarea acestui protocol de alianţă politică locală, s-a format Comisia Judeţeană de Coordonare a Alianţei care, după ce candidaţii vor fi validaţi de ambele partide la nivel local, validează candidaţii comuni ai Alianţei USR PLUS.

„Astăzi (miercuri - n.r.) am făcut un pas important pentru întărirea Alianţei USR PLUS la nivelul judeţului Sibiu. Protocolul de asociere semnat între USR şi PLUS Sibiu este un act de unitate ce reprezintă voinţa majorităţii membrilor celor două filiale judeţene. Acest protocol reglementează colaborarea în alianţa locală necesară desfăşurării alegerilor locale şi parlamentare ce vor avea loc în acest an. De astăzi, Alianţa USR PLUS va acţiona ca un singur partid, având un Comitet Executiv unic. Doresc să transmit că noi, Alianţa USR PLUS, am înţeles dorinţa celor care ne susţin, că împreună suntem una din principalele forţe politice din Judeţul Sibiu şi doar împreună vom câştiga alegerile”, a afirmat Raul Apostoiu, preşedinte PLUS Sibiu.

În acest moment la nivelul judeţului Sibiu atât USR, cât şi PLUS sunt în plin proces intern de desemnare a candidaţilor pentru alegerile locale, fiind în curs inclusiv negocieri pentru listele comune de candidaţi ale Alianţei USR PLUS.

