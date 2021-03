Verificări în Sectorul 6 după curăţenia de primăvară. Asociaţiile de proprietari sunt vizate

Primarul Sectorului 6 din Bucureşti, Ciprian Ciucu, a făcut anuţul după ce a văzut gunoaie aruncate pe mai multe spaţii curăţate recent în cadrul campaniei Curăţenia de primăvară.

„Nu voi permite unei minorităţi să îşi bată joc de munca şi banii locuitorilor Sectorului 6. Am demarat campania de curăţenie generală din Sectorul 6 pentru că este timpul să trăim şi noi într-un oraş civilizat! Îmi doresc enorm să ridicăm standardele şi îmi voi dedica mandatul ridicării acestor standarde”, a scris primarul Ciucu pe Facebook.

În perioada următoare, asociaţiile de proprietari din Sectorul 6 vor fi verificate de poliţiştii locali. Vor fi avertismente şi amenzi, avertizează Ciprian Ciucu.

„Curăţenia pe care o realizează ADP, firma de salubrizare, împreună cu voluntarii ne oferă baza de plecare în relaţia dintre primărie şi cetăţeni. Deşi, curăţenia, conform legii de anul trecut, intră în responsabilitatea asociaţiilor de proprietari. Tot ce au de făcut locatarii este, în acest moment, să întreţină, acolo unde intervenim cu atâta muncă... Am dispus poliţiei locale să facă o vizită asociaţiei de proprietari şi să verifice toate grădinile blocurilor în care am toaletat arborii şi am făcut curat. Prima dată vor primi avertisment, a doua oară vor primi amendă”, a precizat Ciprian Ciucu.

În paralel, utilajele Primăriei vor continua campania de curăţenie.