Vicepremierul Dragoș Anastasiu demisionează din funcție: „Am fost declarat șpăgar. Există două tipuri, șpăgi de supraviețuire și șpăgi de îmbogățire”

UPDATE Anastasiu, după anunțul demisiei: „Nu, nu sunt șpăgar. Sunt un om onest și integru”

„Nu, nu sunt șpăgar. Sunt un om onest și integru. Când am avut întregul adevăr, m-am dus la DNA”, a declarat Anastasiu, făcând referire la controversa juridică legată de dosarul său.

Fostul vicepremier a transmis că plecarea sa din guvern nu ar trebui interpretată ca o înfrângere a proiectului de reformă, ci ca un gest de responsabilitate într-un context în care prezența sa ar putea dăuna credibilității acestuia:

„Reforma trebuie să continue. Plecarea mea nu va opri acest lucru, să nu se bucure prea mulți. Avem un premier decis să continue reforme”, a precizat Anastasiu.

Anastasiu a reiterat că nu a mințit și a ținut să apere imaginea antreprenorilor români: „Nu am mințit. Antreprenorii nu trebuie să poarte anatema incorectitudinii și nu trebuie să fie demobilizați. Statul trebuie să devină un partener loial al business-ului”.

UPDATE Dragoș Anastasiu demisionează

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a anunțat că demisionează din funcție, motivând că atacurile din spațiul public. Anastasiu susține că a luat această decizie după o discuție cu premierul Ilie Bolojan, căruia i-a explicat sincer situația.

„Asta i-am spus premierului că e cel mai simplu pentru mine, dar în același timp i-am spus că vreau să am impact. I-am spus că sunt dispus să fac acest pas, atâta timp cât pot să ajut”, a declarat Anastasiu.

În actualul context, Anastasiu afirmă că orice acțiune sau declarație a sa ar fi interpretată negativ, ceea ce ar afecta nu doar imaginea sa, ci și eforturile Guvernului.

„În acest climat, mie îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, pentru că indiferent ce aș spune și aș face va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem”.

Această concluzie l-a determinat să îi transmită premierului decizia de a se retrage din funcție: „Este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că voi face mai mult rău decât bine și că e momentul să fac un pas în lateral, în spate, și să demisionez.”

UPDATE Anastasiu: „Nu am fost denunțător, ci martor”

„Cu privire la calitatea mea, s-a născut o dispută care este una juridică, dacă am fost martor sau am fost denunțător, sau martor denunțător. Eu vă spun ce știu eu – nu eu am semnat un denunț. Eu am fost martor și așa se vede în tot rechizitoriul. Nu am mințit când am spus că am fost martor.”, a declarat Anastasiu.

Vicepremierul a mai adăugat că a primit mii de mesaje de susținere de la antreprenori care s-au confruntat cu situații similare și a vorbit despre realitatea dură cu care s-a confruntat mediul de afaceri românesc.

„Am primit mii de mesaje, am citit, am văzut spațiul public, au fost foarte multe comentarii, influenceri, comentatori de toate felurile. Multe din comentarii sunt corecte, și cele cu povești similare, au fost foarte mulți antreprenori care au spus că au pățit și ei, asta este realitatea anilor respectivi și probabil și astăzi continuă într-un anumit fel.”

Dragoș Anastasiu a vorbit și despre presiunile exercitate de autorități asupra mediului privat: „Și cele care critică pe cei care și-au asigurat supraviețuirea cedând șantajelor și bullyingului statului, și acestea sunt corecte.”

El a recunoscut că au existat greșeli, dar a subliniat rolul esențial al antreprenorilor în dezvoltarea României: „Atmosfera în care antreprenorii au trebuit să își facă treaba și să crească această țară… Da, am făcut greșeli și eu, dar țara asta a crescut cu noi, într-o atmosferă complicată, într-un parteneriat cu statul care niciodată n-a fost corect și nici astăzi nu este corect”.

Vicepremierul a criticat modul în care statul român se raportează la sectorul privat: „Statul este partenerul tuturor companiilor, la data de 25 ale fiecărei luni își ia dividendele pe care noi le luăm, dacă există, la sfârșitul anului. Datoria statului e să fie partener, nu dușmanul economiei”.

UPDATE Anastasiu: „Am fost declarat șpăgar”

„Am fost declarat șpăgar, aș vrea să vă spun din start că s-a făcut un studiu cu privire la șpăgi în România – există două tipuri, șpăgi de supraviețuire și șpăgi de îmbogățire. În anii `90 era cu plicul sau cu geamantanul, din anii 2000 lucrurile s-au mai sofisticat, se merge cu contracte de consultanță”, a declarat Dragoș Anastasiu.

Vicepremierul susține că în cazul său, contractele contestate s-ar încadra în prima categorie: „Din punctul nostru de vedere, treaba a fost în zona de supraviețuire. În perioada de timp în care au continuat aceste contracte, facturi neplătite, în toată perioada asta a fost zona de frică și supraviețuire.”

Anastasiu a precizat că, în toți acei ani, compania sa a funcționat transparent și a contribuit la bugetul de stat: „În toată această perioadă compania mea a plătit 75 de milioane de RON impozite la stat. Nu a fost nicio secundă, dar nicio secundă, evaziune fiscală. Avem toate veniturile înregistrate, toate salariile plătite oficial, spre deosebire de foarte multe firme.”

El a subliniat că nu a fost vorba despre fapte de corupție pentru profit personal: „În niciun moment nu a fost vorba de zona cealaltă, care se cheamă îmbogățire.”

ȘTIREA INIȚIALĂ: Vicepremierul Dragoș Anastasiu a oferit, într-o conferință de presă, clarificări privind implicarea sa în procesul de reformă a companiilor de stat. Oficialul a admis că a avut nevoie de câteva zile de reflecție pentru a lua cea mai bună decizie cu privire la viitorul său în Guvern.

„Am luat câteva zile de gândire, o dată pentru a acumula cât mai multe informații, pentru a avea răspunsurile la cât mai multe întrebări și pentru a reflecta cu privire la cea mai bună decizie pentru a nu periclita Guvernul României și chiar și pe persoana mea fizică”, a explicat Dragoș Anastasiu.

Acesta a subliniat dificultățile economice cu care se confruntă România și a lăudat determinarea premierului Ilie Bolojan în procesul de reformă: „Aș vrea să încep cu contextul în care ne aflăm, un guvern care e de o lună instalat, condus de Ilie Bolojan, care este extrem de determinat și de ferm în a face reformele de care România are nevoie. Suntem obligați la reforme, pentru că situația bugetului este una extrem de dură, de tensionată.”

Referindu-se la măsurile de austeritate implementate recent, vicepremierul a explicat necesitatea acestora pentru a evita o retrogradare a României de către agențiile de rating: „A fost necesară o frână de mână trasă brusc pentru ca agențiile de rating să nu ne degradeze de la penultimul nivel acceptabil pentru investiții. Această frână a lovit în multe categorii.”

Dragoș Anastasiu a recunoscut că unele dintre măsuri au fost dureroase, dar inevitabile: „Nimeni nu își dorește să afecteze sporurile celor care lucrează la buget, pensiile, bursele, studenții, profesorii, deci multe categorii afectate, un lucru nedorit, dar extrem de necesar și care s-a dovedit a fi util.

Anastasiu se află în centrul unui scandal privind implicarea sa într-un dosar de mită acordată unei funcționare ANAF. Potrivit instanței, vicepremierul a declarat că în urma unui control fiscal asupra uneia dintre firmele sale, a fost contactat de inspectoarea Angela Burlacu, care i-a sugerat încheierea unui contract cu o firmă indicată de ea. Suma lunară vehiculată era de aproximativ 2.000 de euro, iar în schimb se promitea închiderea favorabilă a controlului și rambursarea TVA.