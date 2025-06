Vicepreşedintele PNL Robert Sighiartău, despre ideea rotativei: Total greşită

Robert Sighiartău declară, în contextul negocierilor pentru formarea Guvernului, că PNL nu acceptă o rotativă pentru funcţia de premier.

„E foarte complicat să mai putem spune că acceptăm o rotativă, pentru că simpla idee de a negocia România pe următorii doi-trei ani şi guvernările nu cred că mai funcţionează. Am avut un precedent. Sistemul birocratic şi politic din România se uită tot timpul la who is next, cine urmează şi cred că genul acesta de înţelegeri politice nu ajută şi nu oferă credibilitate guvernării”, susţine Robert Sighiartău, la RFI.

Vicepreşedintele PNL spune că „dacă se intră în logică de politică, de alegeri în 2028 şi vor să vină alţi parteneri şi iar se aruncă cu bani şi iar se trage foc la oala unuia sau altuia, atunci rezultatele vor fi aceleaşi. Simpla idee că se discută despre această rotativă (…), această discuţie este total greşită”.

Întrebat dacă rotativa premierilor nu ar reprezenta totuşi garanţia unui Guvern majoritar, în condiţiile în care PSD-ul ar intra altfel în Opoziţie, Robert Sighiartău a răspuns: „Se discută foarte mult pe această temă, că într-adevăr, PSD-ul deţine totuşi 20 şi ceva la sută în Parlament şi atunci şi ei trebuie să revendice ceva, însă nimănui nu-i convine ca un premier de sacrificiu, cu autoritate, să ia măsurile care trebuie luate în acest moment şi în 2027-2028, pe masa pusă, să vină cineva eventual să împartă banii sau să aibă aceeaşi atitudine care a fost în anii trecuţi, o gândire mai socialistă asupra cheltuirii banului public”.