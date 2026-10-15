Victor Negrescu, despre negocierile pentru bugetul UE: „Bătălia pentru viitorul buget european este și bătălia pentru banii României”

Într-o postare pe Facebook, Victor Negrescu a anunțat că a făcut două demersuri înaintea reuniunii Consiliului European, pentru protejarea fondurilor europene și „pentru un buget care să răspundă nevoilor reale ale oamenilor”.

„Bătălia pentru viitorul buget european este și bătălia pentru banii României. Iar România trebuie să fie bine reprezentată la masa negocierilor”, a transmis europarlamentarul social-democrat.

Victor Negrescu a explicat că primul demers constă într-o scrisoare semnată de peste 50 de membri ai Parlamentului European, din 13 țări, prin care aceștia solicită menținerea finanțărilor pentru agricultură și dezvoltare regională.

„Am mobilizat peste 50 de eurodeputați din 13 state membre, care au semnat o scrisoare comună prin care solicităm protejarea politicii de coeziune și a agriculturii în viitorul buget european 2028–2034. Sunt fonduri esențiale pentru România, pentru dezvoltarea comunităților locale, sprijinirea fermierilor, modernizarea infrastructurii și reducerea decalajelor dintre regiuni”, a scris Victor Negrescu.

Al doilea demers constă într-o rezoluție adoptată de liderii social-democrați europeni, pe care Negrescu a coordonat-o în calitate de vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni și responsabil pentru negocierile privind viitorul buget al UE.

„Susținem un buget european mai ambițios, care să protejeze agricultura și coeziunea, să investească mai mult în educație, sănătate, locuințe și competitivitate și să ofere sprijin adecvat regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene”, a precizat europarlamentarul.

Noua propunere de buget prevede reduceri de 141 de miliarde de euro

Victor Negrescu a atras atenția că noua propunere privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 prevede reduceri de 141 de miliarde de euro față de varianta inițială prezentată de Comisia Europeană.

„Aceste demersuri vin într-un moment decisiv. Noua propunere de buget european prevede reduceri de 141 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene. Nu putem accepta diminuarea investițiilor de care depind milioane de cetățeni”, a avertizat vicepreședintele Parlamentului European.

Potrivit acestuia, fondurile europene sunt esențiale pentru România.

„Voi continua să susțin convergența subvențiilor agricole, finanțarea distinctă a dezvoltării rurale, protejarea fondurilor pentru regiunile mai puțin dezvoltate și alocări corecte pentru România. Europa nu poate face mai mult cu mai puțini bani. Iar România nu își permite să piardă oportunități de dezvoltare. De aceea, construim alianțe, mobilizăm sprijin și venim cu propuneri concrete. Pentru că interesele României se apără prin muncă, negocieri și rezultate, nu doar prin declarații”, a conchis Victor Negrescu.