Victor Negrescu respinge varianta de a prelua șefia PSD: Nu am această intenție

„Le mulțumesc celor care îmi vehiculează numele. Nu am această intenție. Am mai fost comunicator interimar. Am ajutat la victoria pe care partidul a avut-o la alegerile parlamentare, dar în prezent nu vorbim despre acest tip de proiect”, spune Victor Negrescu.

Numele eurodeputatului este vehiculat pentru a prelua funcția de lider PSD.

Întrebat dacă PSD ar putea guverna alături de AUR, Negrescu spune: „În primul rând, Partidul Social-Democrat are cea mai mare reprezentare în Parlamentul României și, până acum, cel puțin, orice majoritate s-a făcut în jurul Partidului Social-Democrat. PSD nu poate fi la remorca altui partid și, cu siguranță, cel puțin eu nu consider că PSD poate forma în prezent o alianță cu AUR sau orice fel de coabitare”

Surse politice spun că Marcel Ciolacu a informat coaliția că își depune mandatul de premier, iar conducerea PSD ar urma să demisioneze luni.