Victor Negrescu: România este foarte aproape de aderarea completă la spaţiul Schengen

Negrescu a explicat că în prezent există trei scenarii pentru realizarea acestui obiectiv.

Primul scenariu este „decizia rapidă,” care presupune adoptarea unei decizii tehnice până la 1 decembrie, sub mandatul actualei Comisii Europene.

Al doilea scenariu este „varianta moderată,” prin care viitoarea Comisie Europeană ar putea aproba aderarea României în marja Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne sau în cadrul unei reuniuni ministeriale.

Cel de-al treilea scenariu vizează o amânare a deciziei, din cauza posibilei instabilităţi politice din Bulgaria, presiunii partidelor populiste din unele state membre sau apariţiei unor riscuri de securitate neprevăzute.

Negrescu a subliniat importanţa menţinerii subiectului pe agenda europeană şi şi-a exprimat optimismul că România va adera în curând la spaţiul Schengen pe cale terestră.

„Mă bucur că am continuat să punem presiune pentru atingerea acestui obiectiv, chiar şi atunci când am fost criticaţi pentru că am menţinut acest subiect sus pe agenda europeană. Jocurile nu sunt închise. La fel ca premierul Marcel Ciolacu, sunt încrezător însă că România va deveni membră a spaţiului Schengen pe cale terestră”, a scris Negrescu.