Victor Ponta: „Asistăm la înmormântarea României”

Fostul premier a afirmat la MARIUS TUCĂ SHOW că absolut toate firmele sunt pe pierdere, în acest moment. El a spus că nu mai există niciun domeniu în creștere. IT-ul ar fi în cădere, din cauza renunțării la regimul fiscal avantajos. Ponta a spus că România e total decuplată de revoluția AI și de tehnologia actuală.

Agricultura ar fi afectată de lipsa producătorilor români de îngrășăminte. Prețul îngrășămintelor s-a dublat, din cauza războiului cu Iranul, a precizat el. Construcțiile sunt afectate, pentru că prețul materialelor s-a dublat, a explicat Ponta.

Cât de mult ar costa un credit imobiliar, în viziunea lui Ponta

O persoană care a luat un credit de 250.000 de euro ar plăti acum 400.000 de euro pentru casă. Dobânzile bancare la creditele pentru locuințe ar ajunge la 12%, a spus fostul premier. Ponta a comparat această dobândă cu cea din Occident, unde ar fi de doar 3%. El a explicat diferența prin lipsa unei relații tensionate între Guvernul Bolojan și bănci.

Ce spune despre balanța comercială și inflație

Balanța comercială a României este dezastruoasă, a afirmat Ponta. Deficitul balanței comerciale ar fi de 30 de miliarde de euro, anul acesta. Consumul s-a redus, în timp ce România are cea mai mare inflație din Europa, a spus el. Întreprinderile mici și mijlocii ar fi fost sugrumate, în favoarea companiilor mari.

Riscul de retrogradare a ratingului

Toate cele trei agenții de rating ar fi încadrat România la BBB minus. O eventuală retrogradare e așteptată în iulie, august sau septembrie, a precizat Ponta. Dacă România e retrogradată, fondurile de investiții listate la bursă nu mai pot investi aici.

Datoria externă programată pentru acest an este de 64 de miliarde de lei. La cursul actual, suma reprezintă aproximativ 13 miliarde de euro, a explicat Ponta. România are nevoie de un miliard de euro pe lună, doar pentru rostogolirea datoriei. Țara plătește, practic, două dobânzi simultan, a subliniat fostul premier.

Avertismentul despre octombrie

Ponta a spus că este convins că România poate ajunge în incapacitate de plată. El a estimat că, în octombrie, statul nu va avea bani pentru spitale, școli, pompieri și polițiști. Fostul premier a precizat că nu se referă la pensii sau salarii, ci la funcționarea statului. România nu va putea face nici rectificare bugetară, a avertizat Ponta.