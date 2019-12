VIDEO. Preşedintele anunţă că retrage decoraţiile celor care au condamnări penale, inclusiv cea a lui Adrian Năstase / Iohannis: Moţiunea împotriva lui Cîţu, o golăneală a PSD-ului

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că a decis să retragă toate decoraţiile tuturor celor care au condamnări penale, inclusiv a fostului Adrian Năstase, acţiunea urmând să fie finalizată în scurt timp.

UPDATE ”Da şi pot să vă spun chiar că am decis să retrag toate decoraţiile tuturor celor care au condamnări penale şi se încadrează în prevederile legii care prevede procedura de retragere a ordinelor naţionale, am demarat efectiv această acţiune şi ea va fi finalizată în foarte scurt timp, şi veţi primi prin intermediul departamentului comunicare exact lista decretelor prin care retrag aceste ordine”, a declarat Klaus Iohannis.

El a fost întrebat dacă intenţionează să-i retragă decoraţia fostului premier Adrian Năstase.

UPDATE Preşedintele Klaus Iohannis a catalogat, marţi, moţiunea simplă împotriva ministrului de Finanţe, Florin Cîţu, adoptată luni în Senat, ca fiind ”o golăneală a PSD-ului” şi a acuzat ”un grup nemotivat de vesel” l-au jignit pe ministrul de Finanţe.

”În primul rând daţi-mi voie să clasific puţin aşa numită moţiune simplă din Senat, pe care o consider o golăneală a PSD-ului. Vă spun şi de ce consider aşa. În primul rând, aşa numita moţiune simplă nu îndeplineşte criteriile din regulamentul Senatului în ce priveşte felul în care se întocmeşte o moţiune simplă. În al doilea rând am putut să observăm, sper, majoritatea, cu indignare, cum fostul ministru al Finanţelor, înconjurat de un grup nemotivat de vesel, de senatori PSD, trecând prin faţă sau prin spatele celui care dădea un interviu, a considerat că este momentul să jignească pe actualul ministru al Finanţelor într-un mod incalificabil în faţa camerelor de luat vederi. Asta îmi confirmă că a fost o golăneală intenţionată şi nu un derapaj birocratic”, a declarat Klaus Iohannis.

El a mai spus că preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, ”pe care l-au ales probabil că să fie cuminte şi să nu îi împiedice pe pesedişti”, ar fi putut să oprească acest demers ”inoportun”.

”Aşadar consider că este o ieşire incorectă, inadmisibila pe care a avut-o PSD în Senat, inoportună. De aici însă putem să tragem câteva învăţăminte importante. Primul lucru ar fi că pentru PSD, în continuare, tot ce nu este PSD şi tot ce nu serveşte direct pesediştii, nu este bun şi trebuie jignit şi arătat cu degetul. Este o atitudine pe care am clasificat-o, în campanie, drept nedemocratică, o atitudine de partid nereformat, o atitudine care arată dispreţ pentru, chiar instituţiile democratice şi un dispreţ profund pentru români, trebuie să o spun şi de dată această”, a adăugat şeful statului.

Senatorii au adoptat, luni, moţiunea simplă depusă de PSD la adresa ministrului de Finanţe Florin Cîţu.

Moţiunea simplă la adresa lui Florin Cîţu a trecut cu 59 de voturi „pentru”, 56 de voturi „împotrivă” şi două abţineri.

