Vineri începe campania electorală pentru alegerile prezidenţiale. Aspecte organizatorice şi ordinea candidaţilor de pe buletinul de vot

Vineri, 25 octombrie, începe campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, care sunt programate, în acest an, pe 24 noiembrie, când are loc primul tur de scrutin, şi pe 8 decembrie, când are loc turul al doilea tur.