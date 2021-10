Virgil Popescu revocat Consiliului de Administraţie al Uzinei Moreni, înainte de anunţarea noului director general

„Ministerul Economiei s-a gândit să ne facă o surpriza si ne-au transmis pe repede înainte revocările din funcţie. Toate acestea la presiunile făcute de către actualul Director General către cei 2 acţionari, Romarm respectiv Ministerul Economiei. În comparaţie cu contracandidaţii lui, omul e mediocru, dar e sub tutela PNL. Intuiam mişeliile cu iz politic care s-ar fi putut face, însă nu am considerat niciodată că se poate favoriza politic un om în defavoarea interesului întregii companii. Acţionarii au pus presiuni pe noi sub diverse forme pentru a continua cu actualul director general, însă conştiinţa şi legea ne-au spus să procedăm altfel”, scrie pe Facebook Mihai Rus, unul dintre membrii CA revocaţi.

El a publicat şi ordinul ministrului Economiei privind revocarea membrilor CA al Uzinei Automecanica Moreni.

„Companiile de stat nu au nicio şansă. Pentru că politicienii întotdeauna vor prefera un membru de partid în locul unui om potrivit. Politicienii nu sunt proprietarii companiilor, ei sunt doar administratori temporari. Aşa că nu au niciun interes să pună pe cineva competent să le conducă. Dimpotrivă. O persoană competentă poate are idei sau, mai grav, opreşte furtul. În companiile de stat din energie corupţia este în floare. Dar la ele, fiind monopoluri, nu se vede pentru că sunt profitabile. Companiile de stat din apărare, însă, sunt falimentare”, afirmă Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei.