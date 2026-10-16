Joi, 15 octombrie, a avut loc vernisajul expoziției de pictură “Întoarcere” a Maestrului Samy Briss, organizată de Fundația pentru Artă si găzduită de spațiul artistic de la sediul companiei de marketing și comunicare The Group. Expoziția personală Samy Briss cuprinde lucrări de pictură, gravură, sculptură și desen, alături de materiale documentare de arhivă care ilustrează îndelungata carieră și viață a Maestrului. Coordonatorul proiectului expozițional este Adina Rențea, reputat specialist în opera lui Samy Briss și președinte al Asociației Culturale pentru Sprijinirea Artelor Frumoase.

Samy Briss, acum în vârstă de 96 de ani, este un pictor și gravor născut în inima Moldovei, la Iași. Cu o poveste de viață tumultuoasă, împins de regimul comunist din România pe drumul exilului spre Israel și apoi spre Franța, artistul și-a format un limbaj simbolistic inedit și a reușit să-și transpună prin artă experiențele de viață. Stabilit în capitala mondială a artei, la Paris, după decenii de călătorii și revelații, artistul a reușit să își impună narativul vizual propriu și să transpună în creațiile sale motive, teme și inspirație care provin din cele trei lumi care i-au conturat universul creator.

De-a lungul timpului, arta sa a ajuns în galerii și colecții de pe mai multe continente, în țări precum Franța, Israel, Luxemburg, Olanda, Canada și Statele Unite.

„Mi-am așezat șevaletul pe tărâmuri ale exilului și pe pământuri care m-au primit. Am călătorit mult, iar tablourile mele au călătorit și mai departe decât mine. Lucrările mele se află azi pe simezele unor muzee, fundații și colecții particulare, de la Paris la New York, de la Amsterdam la Tel Aviv, de la București la New Delhi, de la Sydney la Tokyo, din America Latină până la Ierusalim și până la Châteauneuf-de-Gadagne. Pentru toate acestea sunt profund recunoscător.” a transmis de la distanță artistul cu emoție si bucurie la reîntâlnirea cu publicul românesc.

„Căutam de ani mulți prin licitații și galerii pânzele Maestrului Samy Briss. A fost o bucurie să avem ocazia de a-i vizita atelierul în Paris, să îl cunosc și să-l pot admira de aproape. […] Ideea de a-i găzdui o expoziție majoră în București a rodit pe teren fertil. Una dintre misiunile Fundației pentru Artă este aceea de a strecura frumusețea în medii care nu sunt de obicei parte a circuitului artistic, în spații „de lucru”, în care oamenii se concentrează de obicei pragmatic pe obiective tangibile, concrete, măsurabile.”, a transmis Mihaela Nicola, fondator al Fundației pentru Artă.

Adina Rențea, coordonator al proiectului expozițional, s-a declarat la rândul ei încântată de selecția impresionantă de lucrări expuse: „De la primele experiențe ale artistului în România până la opera matură construită între Israel și Franța, Briss rămâne fidel câtorva teme esențiale: omul, memoria, iubirea, natura, muzica, libertatea și misterul. Parcursul său internațional nu a rupt legătura cu originile; dimpotrivă, a aprofundat-o. Cele 72 de lucrări ale acestei expoziții […] compun un univers coerent, poetic și profund personal, în care timpul nu separă imaginile, ci le apropie.”

La vernisaj a participat și familia Maestrului. Soția și muza acestuia, Miriam Briss, a împărtășit câteva gânduri despre personalitatea sa și despre moștenirea artistică pentru anii care urmează: „Lucrările sale vor fi, pentru totdeauna, protejate și transmise mai departe de urmașii săi. Samy continuă să picteze. Îmi place să cred că nimic nu-l va opri vreodată. Că va rămâne mereu animat de miracolul creației, de miracolul vieții!”

Expoziția Samy Briss – „Întoarcere” este deschisă publicului între 17 octombrie 2026 și 17 ianuarie 2027 pe bază de programare la [email protected]. În cadrul expoziției sunt prezentate 72 de lucrări realizate de Samy Briss pe parcursul mai multor decenii de carieră artistică.