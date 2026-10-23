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OPIA promovează industria românească de apărare, la AFRIDEX 2026, în Nigeria (P)

OPIA promovează industria românească de apărare, la AFRIDEX 2026, în Nigeria (P)
Mediafax
23 oct. 2026, 16:36, Comunicate De Presa
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Organizația Patronală Industria de Apărare (OPIA) participă la Africa International Defence Exhibition (AFRIDEX) 2026, eveniment internațional dedicat cooperării în domeniul apărării și securității, care se va desfășura în perioada 26–29 octombrie, la Lagos, Nigeria.

Participarea la AFRIDEX reprezintă o oportunitate pentru consolidarea relațiilor cu partenerii internaționali, identificarea unor noi piețe de desfacere și promovarea capacităților industriei românești de apărare. Într-un context în care numeroase state investesc în modernizarea echipamentelor și dezvoltarea producției industriale, cooperarea tehnologică poate crea premisele unor noi proiecte de colaborare pentru companiile românești.

Prin prezența sa la acest eveniment, OPIA urmărește să faciliteze dialogul dintre reprezentanți ai industriei naționale de apărare și potențialii parteneri internaționali.

Organizată în incinta complexului Eko Atlantic din Lagos, AFRIDEX 2026 reunește reprezentanți ai autorităților, structurilor militare, companiilor din industria de apărare și furnizorilor de tehnologii și servicii de securitate. Evenimentul este găzduit de Defence Industry Corporation of Nigeria (DICON), sub patronajul Guvernului Federal al Nigeriei.

300 de expozanți și 100 de delegații oficiale

Organizatorii estimează participarea a peste 20.000 de persoane, a mai mult de 300 de expozanți din diferite state și a peste 100 de delegații oficiale.

Expoziția acoperă o gamă largă de domenii, de la sisteme terestre și aeriene la tehnologii maritime, securitate cibernetică, comunicații și soluții spațiale. Programul include expoziții de echipamente, demonstrații și reuniuni la nivel înalt.

„Evenimentul poate ajuta industria românească de apărare deoarece oferă cadrul pentru explorarea unor parteneriate comerciale și industriale. Companiile membre OPIA pot identifica potențiali beneficiari și mai apoi se pot integra în lanțuri internaționale de producție”, explică Răzvan Pîrcălăbescu, președintele OPIA.

Nu vor lipsi pavilioanele naționale și expozițiile statice, spații dedicate pentru a prezenta suveranitatea industrială și inovațiile tehnologice ale companiilor de profil, demonstrațiile cu drone într-un mediu controlat sau întâlnirile B2B (Business-to-Business) și B2G (Business-to-Government).

Printre direcțiile de cooperare care pot fi explorate se numără proiectele comune de producție, transferul de tehnologie, dezvoltarea unor capacități industriale, mentenanța echipamentelor și asigurarea suportului logistic.

Organizația Patronală Industria de Apărare este o structură care urmărește reprezentarea, promovarea și susținerea intereselor economice, juridice și sociale ale companiilor membre. OPIA facilitează dialogul dintre producătorii din industria românească de apărare, companiile internaționale, autoritățile publice și potențialii parteneri comerciali.

OPIA susține dezvoltarea și competitivitatea sectorului prin promovarea cooperării industriale, identificarea oportunităților de investiții, facilitarea accesului la piețe externe și susținerea modernizării capacităților de producție.

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