(P) Care este cel mai bun Apple laptop de cumpărat în 2020

Nu există prea multe modele de Apple laptop din care să alegi, dar asta nu înseamnă că este uşor să te decizi. Apple menţine lucrurile simple, având doar două linii de Apple laptop: MacBook Air, mai uşor, şi MacBook Pro, mai puternic.

Cu toate acestea, poate fi un pic complicat să navighezi în gama MacBook disponibilă în ziua de azi, deoarece Apple oferă în prezent câteva modele distincte.

Iată, aşadar, un top al laptopurilor Apple şi care este cel mai bun Apple laptop.

1. MacBook Pro (2017)

Dacă nu consideri că Touch Bar Apple este o caracteristică deosebit de utilă sau atrăgătoare şi nu ai nevoie de performanţe de ultimă oră, atunci poţi economisi o mulţime de bani cumpărând modelul simplu MacBook Pro, din 2017.

Are un display de 13 inci, procesoare Intel Core de generaţia a 7-a cu grafică integrată şi doar două porturi Thunderbolt 3, faţă de cele patru ale modelului cu Touch Bar.

Partea bună este că acest Apple laptop entry-level îţi va aduce economisii semnificative, în comparaţie cu MacBook Pro de 13 inci cu Touch Bar.

2. MacBook Air (2018)

Gama MacBook Air este legendară, dar a rămas în mare parte neschimbată timp de un deceniu înainte ca acest nou model să apară în 2018. Este un laptop impresionant, complet, cu un display Retina super-sharp de 13 inci, sunet bun, durată de viaţă exemplară a bateriei, Procesor Intel Core de generaţia a VIII-a şi cu o formă de pană superbă.

Este unul dintre cele mai ieftine MacBook-uri încă disponibile, dar dacă vrei să ai cea mai nouă actualizare de Apple laptop, consultă versiunea din 2020.

3. MacBook Pro de 13 inci cu Touch Bar (2019)

Modelul emblematic MacBook Pro de 13 inci de la Apple ar putea veni într-o formă mai compactă decât fratele său mai mare, dar nu o face, pentru că este încărcat de funcţii. Acestea includ bara inovatoare Touch Bar a companiei, care înlocuieşte tastele funcţionale din partea de sus a laptopului cu ceva mult mai versatil.

Touch ID face de asemenea parte din pachet, oferindu-ţi acces rapid şi autentificare cu o atingere a degetului. Totodată, vei obţine grafica integrată Intel Iris şi procesoare Intel Core de generaţia a VIII-a ca standard.

4. MacBook Air (2017)

Apple a încetat să mai vândă această versiune mai veche a MacBook Air, când a apărut ultimul Air. Acest Apple laptop arată puţin demodat acum, iar ecranul său de 13 inci nu arată la fel ca modelele mai noi cu afişare Retina.

De asemenea, foloseşte un procesor Intel Core mai vechi de a 5-a generaţie, care este departe de a fi avansat. În apărarea sa, MacBook Air (2017) este un Apple laptop puternic, cu durată de viaţă a bateriei lungă.

5. MacBook Air 13 inci (2020)

Noul MacBook Air de 13 inci este cel pe care îl cauţi, dacă vrei să fii la curent cu ultimele dotări, deoarece oferă o performanţă a procesului de până la două ori mai rapidă şi o performanţă grafică cu până la 80 la sută mai rapidă decât modelele anterioare (există versiuni i5 şi i7 disponibile).

Stocarea începe acum de la 256 GB - dublu faţă de modelul anterior - iar cireaşa de pe tort este noul Magic Keyboard care se găseşte în prezent pe MacBook Pro mai mare. Comparativ cu tastatura anterioară, cea nouă este o plăcere în folosire.

6. MacBook Pro 16 inci (2020)

Noul MacBook Pro 16 inci este o bestie de Apple laptop. Este livrat cu un procesor Intel i9, stocare de 1TB şi 16 GB memorie. Are Touchbar şi Magic Keyboard, în timp ce display-ul Retina de 16 inci vine cu True Tone. Acesta este un Apple laptop pentru profesionişti, deoarece este extrem de puternic şi are un preţ pe măsură.

Există o versiune mai mică de 13 inci, care are un procesor Intel i7, 512 GB stocare SSD şi 16 GB memorie. Aceasta vine la un preţ mai mic, comparabil cu dotările.

7. MacBook Pro de 15 inci cu Touch Bar (2019)

Actualul Apple laptop de top din linia MacBook este MacBook Pro de 15 inci cu Touch Bar. Acum oferă procesoare Intel Core super-rapide din generaţia a noua, cu până la 8 nuclee, precum şi GPU Radeon Pro discrete, SSD-uri rapide şi acea Touch Bar.

Aceasta din urmă este marea caracteristică distinctivă aici, oferind o bară de comandă contextuală operată prin atingere, chiar deasupra tastaturii. Apple a adus aici sistemul Touch ID de pe dispozitivele iOS, în timp ce un nou cip T2 face laptopul mult mai sigur.

8. MacBook

Dacă portabilitatea extremă este prioritatea ta, MacBook simplu ar putea fi acel Apple laptop pentru tine. Ecranul său de 12 inci ar putea fi cel mai mic din gamă, dar atinge în continuare nivelurile de claritate ale ecranului Retina

Cântăreşte mai puţin de un kilogram şi va intra chiar şi într-o geantă mică. În ceea ce priveşte performanţa, un procesor Intel Core m3 din a 7-a generaţie nu te va ajuta foarte mult cu sarcinile avansate. Dar este perfect competent pentru sarcini mai uşoare.