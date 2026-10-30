O fabrică de apă minerală înseamnă mult mai mult decât o linie de îmbuteliere. La Poiana Negrii, una dintre unitățile sistemului Coca-Cola în România, apa Dorna este îmbuteliată pe trei linii de producție, două pentru ambalaje PET și una destinată ambalajelor din sticlă, într-un proces în care automatizarea, monitorizarea în timp real și logistica digitalizată au un rol central.

Fabrica, aflată la aproximativ 14 kilometri de Vatra Dornei, a fost achiziționată de Coca-Cola HBC România în 2002. De atunci, compania a derulat mai multe programe de modernizare și extindere a capacităților de producție. În ultimii cinci ani, investițiile realizate aici au depășit 3,2 milioane de euro.

Unitatea este una dintre cele trei fabrici operate de Coca-Cola HBC România, alături de cele din Ploiești și Timișoara. La nivelul celor trei fabrici, compania produce anual peste un miliard de litri de băuturi, iar produsele realizate în România ajung și pe piețe externe.

Trei linii de producție și mai multe tipuri de ambalaje

La Poiana Negrii sunt îmbuteliate apele minerale naturale Dorna, Dorna Izvorul Alb și Dorna Poiana Negri. Fabrica operează trei linii moderne: două pentru PET și una pentru ambalaje din sticlă, inclusiv pentru segmentul HoReCa.

O parte importantă a procesului este automatizată, de la alimentarea liniilor și controlul parametrilor de producție până la manipularea produsului finit.

În fabrică sunt utilizați senzori care monitorizează în timp real parametri precum temperatura, vibrațiile, presiunea sau consumul de energie. Datele sunt integrate în sistemele de monitorizare ale producției, astfel încât operatorii pot urmări funcționarea echipamentelor și interveni atunci când apar abateri.

Modelul aplică principiile Industry 4.0, în care utilajele, sistemele informatice și angajații sunt conectați într-un flux de producție bazat pe date.

De la linia de îmbuteliere la depozit, logistica este automatizată

Tehnologia nu se oprește la producție. Fabrica utilizează sisteme digitale pentru gestionarea stocurilor și a fluxurilor interne, inclusiv pentru transportul și poziționarea paleților.

Capacitatea de depozitare a fost extinsă semnificativ în urma unei investiții realizate în 2017. Noul depozit pentru produse finite a crescut capacitatea de stocare de la aproximativ 8.800 la circa 22.000 de paleți.

Extinderea a fost importantă în special pentru perioadele de vârf din sezonul cald, când cererea pentru apa îmbuteliată crește, iar fabrica trebuie să gestioneze simultan volume mai mari de producție, stocuri și livrări.

O investiție de 11 milioane de euro pentru o linie cu consum mai redus

Unul dintre cele mai importante proiecte realizate la Poiana Negrii a fost investiția de aproximativ 11 milioane de euro din 2019.

Proiectul a inclus instalarea unei linii cu o capacitate mai mare de îmbuteliere și un consum redus de resurse, modernizarea unei alte linii și dezvoltarea spațiilor pentru depozitarea materiilor prime.

Fabrica utilizează în prezent energie electrică din surse regenerabile, ceea ce contribuie la îndeplinirea strategiei companiei de reducere a amprentei de carbon.

De asemenea, începând din 2024, Coca-Cola HBC România a implementat și certificat sistemul de management al eficienței apei ISO 46001:2019 la nivelul fabricilor din România.

Apa este monitorizată de la sursă până la produsul finit

Într-o fabrică de apă minerală naturală, întregul proces este conceput pentru a proteja caracteristicile apei de la sursă până la îmbuteliere, asigurând în același timp respectarea celor mai stricte standarde de calitate și siguranță alimentară.

Sursele exploatate pentru apele Dorna se află în zona montană a Țării Dornelor, în perimetre protejate. Apa este transportată către fabrică prin infrastructura dedicată închisă și intră apoi în fluxul de îmbuteliere.

În cazul apei minerale naturale, controlul începe înainte de intrarea apei în linia de producție. Parametrii fizico-chimici și microbiologici sunt monitorizați zilnic, iar fabrica funcționează pe baza unor sisteme de management și certificare care acoperă atât calitatea și siguranța alimentară, cât și mediul, sănătatea și securitatea în muncă.

Unitatea are certificări precum ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14001 și ISO 45001.

De ce contează automatizarea într-o fabrică de apă

Pentru un produs aparent simplu, precum o sticlă de apă, complexitatea operațională vine din volumele mari, viteza liniilor, varietatea ambalajelor și necesitatea unui control permanent al parametrilor.

Automatizarea sprijină angajații în monitorizarea proceselor, prin colectarea și analizarea continuă a datelor de producție, și poate contribui la identificarea din timp a unor probleme tehnice. În paralel, digitalizarea mentenanței permite urmărirea echipamentelor și planificarea intervențiilor, oferind echipelor informații utile pentru luarea deciziilor operaționale.

Într-o fabrică în care cererea poate varia puternic în funcție de sezon, capacitatea de a crește volumele fără blocaje logistice devine la fel de importantă ca viteza propriu-zisă a liniei.

Aproximativ 250 de oameni lucrează în fabrica de la Poiana Negrii

În fabrica din Poiana Negrii lucrează aproximativ 250 de angajați și colaboratori externi, majoritatea provenind din comunitățile locale.

Activitatea fabricii este strâns legată de economia zonei, iar investițiile în capacitățile de producție au fost însoțite de dezvoltarea infrastructurii logistice și tehnologice.

Fabrica din Poiana Negrii se numără printrele cele mai complexe unități de îmbuteliere apă din cadrul grupului Coca-Cola HBC, din punct de vedere operațional, raportat la numărul și dimensiunea perimetrelor de exploatare, și ocupă locul al treilea din perspectiva volumului îmbuteliat.