A fost semnat contractul de finanţare prin PNRR pentru Spitalul de Urgenţă Prof. Dr. Dimitrie Gerota

La ceremonie au participat mai mulţi reprezentanţi ai Guvernului, inclusiv prim-ministrul Marcel Ciolacu.

„Este o investiţie de peste 1,4 miliarde de lei, finanţarea este în mare parte din PNRR. Va fi unul dintre cele mai moderne spitale din România (...) acest lucru va porni din februarie, sperăm ca şi constructorii să facă faţă acestei provocări”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Potrivit MAI, obiectivul general al proiectului îl constituie construirea sediului nou pentru Spitalul de Urgenţă al MAI Prof. Dr. Dimitrie Gerota la standardele actuale de calitate şi în acord cu cele mai bune practici internaţionale, în scopul oferirii de servicii de îngrijiri medicale integrate, având în vedere următoarele premise: asigurarea accesului personalului MAI, a locuitorilor municipiului Bucureşti, precum şi a altor persoane, care se prezintă la sediul acestuia pentru servicii de sănătate de calitate.

Bugetul proiectului va fi de aproximativ 1,4 miliarde lei şi va fi asigurat prin PNRR.

Noul sediul al Spitalului de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne Prof. dr. Dimitrie Gerota se va încadra în performanţele energetice menţionate pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero.

Sediul Spitalului de Urgenţă Prof. dr. Dimitrie Gerota va fi dotat cu 400 de paturi în secţiile medicale pentru spitalizare continuă, 40 de paturi pentru spitalizare de zi, 50 de paturi pentru anestezie şi terapie intensivă. Totodată, spitalul va fi prevăzut cu 15 cabinete şi 5 săli de tratament.

Noul sediu al spitalului va fi dotat cu un sistem integrat de management al clădirii, care va permite controlul şi monitorizarea tuturor subsistemelor din componenţa clădirii, inclusiv subsistemul electric, subsistemul de gaze medicale, subsistemul voce-date, subsistemul de securitate şi control acces, subsistemul de detecţie, alarmare şi stingere incendii, etc.

De asemenea, sistemul informatic medical din noul spital asigură trasabilitatea actului medical, a resurselor spitalului şi a pacientului. Informaţiile sunt actualizate continuu şi devin disponibile la toate nivelurile imediat ce sunt introduse în sistem. Sistemul asigură monitorizarea în timp real a factorilor determinanţi ai siguranţei actului medical, cu generarea de rapoarte de trasabilitate a actului medical şi a materialelor sanitare folosite.

Totodată, în vederea respectării NZEB (nearly Zero-Energy Building – Clădire cu consum de Energie aproape Zero) pentru clădiri cu consum de energie aproape de zero, pentru încălzire, clădirea va utiliza apa termală ce va fi extrasă din două puţuri executate la aproximativ 3000 m, construcţia fiind amplasată pe unul dintre cele mai mari bazine de apă termală din România, iar structura funcţională propusă, realizată pe centre medicale, permite o flexibilitate mare, asigurând utilizarea la maximum a capacităţilor tehnice şi a resurselor umane, precum şi circuite corecte din punct de vedere epidemiologic.

Amplasarea geografică a sediului noului spital este strategică, în zona de Nord a capitalei, în apropierea celor două aeroporturi internaţionale, Henry Coandă Otopeni şi Aurel Vlaicu Băneasa, asigurând servicii medicale de urgenţă într-una din cele mai aglomerate zone de intrare/ieşire din Bucureşti, unde nu există la acest moment un spital de urgenţă, a precizat MAI.