Chef Jamie Oliver a slăbit 12 kilograme mâncând mai mult decât înainte

Bucătarul-şef Jamie Oliver a dezvăluit, într-un interviu acordat pentru Radio Times, că a pierdut 12 kilograme din greutate.

Acum, mănâncă mai puţină carne. „Am redus carnea şi am crescut cantitatea de legume, am dormit mai mult şi am făcut mai multă mişcare”, a recunoscut el, adăugând că dieta sa nu include nicio lipsă sau porţii reduse.

„Am slăbit 12 kilograme destul de repede şi cu siguranţă nu din cauza faptului că nu am mâncat. Dimpotrivă, am mâncat mult mai mult decât eram obişnuit”, afirmat Oliver. Practic, Oliver a schimbat cantităţile: porţii mari de legume şi carne redusă ca garnitură.

Alge marine şi fructe uscate pentru slăbit

Oliver nu numai că a mărit cantitatea de legume din dietă, dar a încercat şi altele noi: „Am crezut că algele sunt lucruri hippy, dar strămoşii noştri le-au mâncat-o. Sunt bogate în iod şi sunt cele mai nutritive legume din lume”.

A descoperit, de asemenea, plăcerea de a gusta fructe uscate: „Au redus astfel la jumătate probabilitatea de a avea un atac de cord”.

Oliver a renunţat şi la consumul de alcool: „Acum să bea doar la sfârşit de săptămână”.