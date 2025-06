1.865 de cazuri de abuz sexual asupra copilului au fost înregistrate anul trecut

Unul din zece cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copilului înregistrate de ANPDCA în anul 2024 este de abuz sexual, atrag atenția reprezentanții Salvați Copiii România, care cer ca statul să aibă un răspuns coordonat și eficient în fața acestui flagel.

Dintre cele 20.216 cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copilului înregistrate de ANPDCA în anul 2024, 1.865 au reprezentat cazuri de abuz sexual, în alte 66 fiind vorba despre exploatarea sexuală a copilului.

2.413 copii au fost victime ale abuzului fizic, iar în 2.817 cazuri a fost vorba despre abuz emoțional. În 2.559 de dosare a fost cerută urmărirea penală a abuzatorului, potrivit aceleiași surse.

Cele mai multe victime ale abuzului sexual au fost fete – 1.653 de cazuri. În contextul creșterii alarmante a cazurilor de abuz asupra copiilor în România și a nevoii urgente de servicii adaptate minorilor victime, Salvați Copiii România lansează un apel public pentru multiplicarea modelului Barnahus în întreaga țară, cu sprijinul direct al statului român.

Centrul Barnahus urmărește să ofere un răspuns coordonat și eficient pentru copiii victime ale abuzului sexual și ale violenței domestice extreme, prevenind retraumatizarea acestora în timpul anchetelor și procedurilor judiciare. Modelul Barnahus, inspirat din Islanda, integrează în același spațiu, servicii de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție, asigurând o abordare multidisciplinară și interinstituțională. Astfel, multiplicarea serviciilor Barnahus reprezintă o investiție strategică în protecția copiilor din România și un pas esențial pentru construirea unui sistem de justiție echitabil și empatic. Salvați Copiii România solicită Guvernului României, Parlamentului și instituțiilor partenere să prioritizeze adoptarea acestei politici publice în cel mai scurt timp și să sprijine crearea celor 9 centre de tip Barnahus asumate în Strategia Națională pentru Drepturile Copilului până la sfârșitul anului 2027.

Situația este cu atât mai gravă, cu cât, în 2024, au fost înregistrate 1.175 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare asupra unor copii cu vârsta mai mică de un an, 1.551 dintre victime aveau vârsta sub trei ani și alte 3.201 sub șase ani.

Centrul Barnahus din București, primul de acest tip din România, a devenit operațional în luna iulie 2022. Acesta a fost dezvoltat de Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6. De la deschidere până în prezent 117 copii victime au beneficiat de servicii multidisciplinare în centru.

„Multiplicarea serviciilor Barnahus în România este o urgență socială și morală. Sprijinul statului este esențial pentru scalarea națională a modelului, garantarea accesului echitabil la justiție și sprijin pentru toți copiii victime și construirea unui sistem de protecție a copilului eficient, uman și aliniat cu standardele europene”, a explicat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Propunerea vizează adoptarea unui program național, susținut de stat, pentru extinderea și instituționalizarea modelului Barnahus în toate regiunile României, ca parte integrantă a sistemului de protecție a copilului și a sistemului de justiție penală.

Măsurile propuse sunt: adoptarea unui cadru legislativ național care să recunoască și să reglementeze centrele Barnahus ca entități oficiale în sistemul de protecție a copilului; alocarea de fonduri publice pentru înființarea și operarea centrelor Barnahus în fiecare județ, în colaborare cu autoritățile locale și ONG-uri cu experiență; crearea unui mecanism de coordonare interinstituțională care să includă Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse; formarea profesională specializată pentru toți actorii implicați: procurori, polițiști, psihologi, medici legiști și asistenți sociali; monitorizarea și evaluarea impactului prin indicatori clari (număr de copii sprijiniți, durata anchetelor, rata condamnărilor, nivelul de satisfacție a beneficiarilor).