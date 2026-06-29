44 de elevi au rămas fără tabăra de vară după ce au plătit aproape 60.000 de lei. Poliția anchetează o posibilă înșelăciune

Sesizarea a fost făcută duminică de un cadru didactic. Potrivit primelor verificări, administratorul unei unități de cazare din stațiunea Izvoare le-ar fi prezentat organizatorilor condiții care nu existau în realitate.

Aproape 60.000 de lei, achitați înainte de sosire

Anchetatorii au stabilit că grupul era format din 44 de elevi și patru cadre didactice din municipiul Dorohoi, județul Botoșani.

Oferta pentru organizarea taberei avea o valoare totală de 92.100 de lei. Pentru rezervarea locurilor, organizatorii au achitat un avans de 59.500 de lei.

Problemele au apărut în momentul sosirii la destinație. Membrii grupului au descoperit că spațiul de cazare nu putea găzdui tabăra în condițiile promise.

Potrivit poliției, imobilul se afla încă în proces de construcție. Din acest motiv, serviciile contractate nu ar fi putut fi oferite.

Dosar penal pentru înșelăciune

Polițiștii din Baia Mare desfășoară cercetări sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare.

Ancheta urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au desfășurat faptele. De asemenea, oamenii legii încearcă recuperarea prejudiciului și identificarea eventualelor răspunderi penale. La acest moment, cercetările sunt în desfășurare.

Avertisment pentru organizatorii de tabere și turiști

Cazul apare într-o perioadă în care numeroase familii și școli organizează tabere și excursii pentru copii. Poliția atrage atenția că ofertele foarte atractive din mediul online trebuie verificate cu atenție înainte de efectuarea plăților.

Recomandarea autorităților este ca rezervările să fie făcute doar prin platforme de încredere sau direct la unitățile de cazare autorizate. De asemenea, este indicată verificarea recenziilor, solicitarea unui contract și evitarea plății integrale în avans către persoane necunoscute.

În cazul taberelor pentru copii, polițiștii recomandă verificarea prealabilă a condițiilor de cazare și a existenței tuturor facilităților promise. Câteva verificări înainte de plata unui avans pot preveni pierderea banilor și compromiterea vacanței.