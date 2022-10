500 de km de frontiera romana supravegheati video de camere de supraveghere speciale

Intr-un efort comun de combatere a traficului ilicit, BAT Romania doneaza Politiei de Frontiera Romane 300 de noi camere speciale de supraveghere. Acestea se adauga celor 250 de camere de supraveghere donate anul trecut, completand astfel tehnica de supraveghere folosita pentru zonele greu accesibile.



Romania are peste 2.000 km de frontiera externa a Uniunii Europene, portiuni importante fiind in zone muntoase si impadurite, in care supravegherea granitei este dificila. Cu ajutorul camerelor de supraveghere donate in ultimii doi ani de BAT, peste 500 km de granita supusi incercarilor continue de trecere frauduloasa cu cantitati semnificative de tigari vor putea fi supravegheati cu o mai mare usurinta.

In primele 9 luni ale anului 2022, autoritatile romane au capturat peste 60 de milioane de tigarete, a caror valoare de piata se ridica la peste 38,5 milioane de lei (peste 7 milioane de euro), conform datelor https://stopcontrabanda.ro/, singurul centralizator in timp real al capturilor de tigarete de contrabanda din Romania.





„Evolutia descendenta din ultimii trei ani a pietei ilicite de tigari, cu un nivel minim istoric de 6,1% inregistrat in iulie 2022, ne arata ca lucrurile se pot schimba in bine prin eforturi sustinute si comune ale autoritatilor in parteneriat cu mediul de afaceri. Cele 550 de camere speciale de supraveghere donate de BAT contribuie la intarirea capacitatii autoritatilor in combaterea traficului ilicit si, speram, la mentinerea acestui trend pozitiv si in viitor”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic si Relatii Publice al Ariei Europa centrala si de sud din cadrul BAT.

Conform platformei Stop Contrabanda, mai mult de o treime din capturile de tigari de contrabanda din primele noua luni ale anului 2022 (23 de milioane de tigarete) au fost realizate la granitele de Nord-Est si Nord-Vest ale Romaniei, Ucraina si Moldova fiind sursa pentru mai multe tipuri de tigari prezente in piata ilicita din Romania, in special cele contrafacute sau destinate magazinelor duty free.

“Scaderea nivelului traficului ilicit de tigarete din ultima perioada are la baza masurile de intarire a supravegherii frontierelor externe ale tarii, atat cu resurse umane, cat si cu tehnica de specialitate ca urmare a conflictului din Ucraina. In acest context, salut colaborarea cu BAT care sprijina acest efort al Politiei de Frontiera de securizare a frontierelor, inclusiv prin donarea, pentru al doilea an consecutiv, a unor camere de supraveghere. Este un beneficiu comun care serveste interesului cetatenilor si demonstreaza că parteneriatul autoritatilor cu mediul privat este unul viabil si oportun”, a declarat Victor - Stefan Ivascu, inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane.

Datele despre evolutia capturilor de tigarete de pe teritoriul Romaniei pot fi consultate in timp real pe platforma www.stopcontrabanda.ro, singurul centralizator in timp real al capturilor de tigarete de pe teritoriul Romaniei – un instrument de sprijin pentru autoritati, cat si de informare a consumatorilor cu privire la efectele contrabandei cu tigari asupra societatii.

Despre BAT in Romania

BAT este prezenta pe piata din Romania de 25 ani. Impactul BAT in economia Romaniei in aceasta perioada este de 125 de miliarde de euro* (*Conform analizei derulate de grupul independent de consultanta si cercetare de piata CIVITTA)

Pe fondul reducerii nivelului contrabandei cu tigari, BAT a avut in anul 2021 o contributie totala la bugetul de stat de circa 11 miliarde de lei (2,2 miliarde de euro) sub forma de taxe si accize, o crestere de 10% fata de anul 2020.

BAT este liderul pietei tutunului din Romania, cu o cota de peste 50% si cel mai mare contribuabil la bugetul de stat pentru doi ani consecutivi (2020 si 2021).

BAT are peste 3.000 de angajati si creeaza alte 30.000 de locuri de munca pe lantul de distributie si aprovizionare.

Despre BAT

BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, al carei obiectiv declarat este de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) prin reducerea impactului asupra sanatatii, ceea ce presupune angajamentul de a oferi consumatorilor adulti o gama variata de produse cu risc redus*.

Compania continua sa sustina clar ca fumatul cauzeaza riscuri majore la adresa sanatatii si ca singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renuntarea la fumat. BAT ii incurajeaza pe cei care continua sa fumeze sa faca trecerea complet la alternativele cu risc redus* dovedit stiintific. Pentru a realiza acest lucru, BAT se transforma intr-o afacere cu multiple categorii de bunuri de larg consum, centrata cu adevarat pe consumatori.



Obiectivul BAT este ca 50 de milioane de consumatori sa aleaga produsele sale care nu implica arderea tutunului pana in 2030 si de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii pana in 2025. BAT si-a stabilit o serie de obiective ambitioase de sustenabilitate, inclusiv atingerea neutralitatii emisiilor de carbon pentru Scopurile 1 si 2 pana in 2030, eliminarea plasticului non-necesar de unica folosinta si utilizarea exclusiv de plastic reutilizabil, reciclabil sau compostabil pentru ambalajele sale pana in 2025.

BAT are peste 52.000 de angajati si opereaza in peste 175 de tari. Grupul BAT a generat venituri de 12.87 miliarde de lire sterline in prima jumatate a anului 2022 si un profit din operatiuni de 3.68 miliarde lire sterline.

Portofoliul strategic al companiei include marcile sale globale de tigarete si o categorie tot mai larga de produse cu risc redus* din tutun si nicotina, precum si produse traditionale din tutun care nu ard. Acestea includ tigari electronice, produse de incalzire a tutunului, produse moderne pentru uz oral, inclusiv produse cu nicotina pentru uz oral fara tutun, precum si produse orale traditionale, cum ar fi snus si snuff umed. Dupa primul semestru al anului 2022, BAT a inregistrat 20,4 milioane de consumatori de produse care nu ard tutunul, o crestere de 2,1 milioane fata de anul precedent.