Dacă porţi mască şi respecţi distanţarea socială, află că în Piaţa Victoriei, astăzi, nu s-a ţinut cont de aceste lucruri. Oamenii adunaţi în mijlocul Pieţei au protestat pentru libertate şi au criticat măsurile care te-au ţinut două luni în casă. La protest a fost prezent şi Viorel Cataramă pentru a manifesta pentru libertate şi împotriva măsurilor care ruinează ţara.

Viorel Cataramă a încercat recent, de mai multe ori să se infecteze cu COVID-19, însă cele două teste pe care le-a făcut au ieşit negative. Acesta a venit să protesteze pentru libertate şi să critice măsurile de izolare luate de Guvern.

„Astăzi am ieşit din auto-izolare, am primit al doilea test negativ şi am venit să fiu alături de patrioţii români. Ca să protestăm împotriva suprimării libertăţilor şi împotriva prăbuşirii şi falimentării României”, a spus Cataramă.

Un protestatar îţi spune cum lumea este controlată de Oculta Mondială şi că această criză este doar o diversiune. „Am simţit că nu este ok ce se întâmplă. Mie mi se pare că este un scenariu care a fost foarte bine studiat din punct de vedere psihologic, de către cei care vor să deţină controlul total asupra omenirii. Este vorba de această Ocultă Mondială.”

Jandarmii avertizează: Mitingurile sunt interzise. Nu participaţi la astfel de evenimente

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti a făcut un apel la responsabilitate, pe Facebook, pentru că manifestanţii nu poartă măşti şi nici nu păstrează distanţa socială.



„Ca urmare a mesajelor din mediul online care îndeamnă la manifestaţii publice şi nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, Jandarmeria Bucureşti face următoarele precizări: Pe timpul stării de alertă, organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii sau orice alte întruniri sunt interzise. Pentru sănătatea dumneavoastră şi protecţia celorlalţi cetăţeni, vă recomandăm să nu participaţi la astfel de evenimente. Sănătatea şi siguranţa dumneavoastră sunt prioritatea noastră! Jandarmeria Română, cu siguranţă, pentru fiecare!”, scriu reprezentanţii Jandarmeriei Bucureşti, pe Facebook.

Şi la Cluj a avut loc un protest împotriva măsurilor luate de Guvern, însă nu cu la fel de mult succes. Acţiune a durat doar câteva minute, până când jandarmii au avertizat manifestanţii că riscă să fie amendaţi.