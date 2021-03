Accesul consilierului lui Vlad Voiculescu la parole oficiale. Tătaru: Nu poate avea acces la parolele unui secretar de stat

„Un consilier onorific nu are alte atribuţii. Nu are fişa postului. (...) În opinia mea un consilier nu are atribuţii, neavând fişă de post”, spune deputatul PNL Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătăţii.

Ştefan Voinea, consilier onorific al ministrului Sănătăţii, avea dreptul să acceseze RENV, iar INSP a fost înştiinţat, a spus, luni, secretarul de stat în MS, Andreea Moldovan.

„Practic, această accesare a bazei de date este acordată Ministerului Sănătăţii, pe un ID comun şi a unei parole comune. În cadrul acestei adrese comune am avut fiecare IP-urile proprii pentru accesare, să fim fiecare răspunzători pentru ceea ce face”, spune Andreea Moldovan.

Ea a susţinut că a existat o corespondenţă cu INSP.

„Am solicitat acces. Fac o subliniere extrem de importantă - aceste date sunt publice, sunt date la care avem cu toţii acces pentru că, de fapt, sunt date care ne privesc pe noi toţi. E un acces la nişte date care sunt publice”, a adăugat secretarul de stat în MS.

Moldovan a mai spus că nu este o problemă dacă un consilier onorific accesează baza de date a Registrului Electronic Naţional de Vaccinări.

„Avea dreptul pentru că suntem colaboratori în cadrul Ministerului Sănătăţii şi practic e o echipă e o echipă cu care lucrăm şi fiecare dintre noi are acces pentru că e important să comunicăm, să colaborăm”, a conchis Andreea Moldovan.

Corpul de Control al prim-ministrului face verificări la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) referitoare la siguranţa sistemelor informatice gestionate la nivelul instituţiei. Controlul a fost demarat în urma mai multor sesizări primite şi vizează modul în care a fost accesat Registrul Electronic Naţional de Vaccinări, baza de date la care a avut acces Ştefan Voinea, consilier onorific al ministrului Vlad Voiculescu.