Accident grav în județul Iași. Două persoane au murit și una a fost rănită în urma coliziunii dintre un autoturism și o autoutilitară

„În această dimineață, 22 octombrie 2026, în jurul orei 05:00, printr-un apel la Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost sesizat cu privire la producerea unui grav accident rutier în localitatea Soci, comuna Miroslovești, județul Iași, în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism”, a transmis ISU Iași.

La locul accidentului au fost mobilizate forțe din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, respectiv două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), cu 13 cadre militare. De asemenea, au intervenit trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dintre care unul de tip C, cu medic.

În urma accidentului, autoutilitara, care transporta piese auto, a fost cuprinsă de un incendiu generalizat. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor și prevenirea extinderii acestora.

La fața locului au fost identificate trei victime. Două persoane, respectiv șoferii celor două vehicule implicate, au fost declarate decedate.

Cea de-a treia victimă, conștientă, dar cu politraumatisme, a fost evaluată și preluată de un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Incendiul produs la autoutilitară a fost lichidat, iar intervenția echipajelor medicale la locul accidentului s-a încheiat.

Cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier urmează să fie stabilite de autoritățile competente, în urma cercetărilor.