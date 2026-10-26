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Accident între un autobuz și o autoutilitară pe DN1, la Ciolpani. Două persoane, duse la spital

Două persoane au rămas încarcerate în urma unui accident în care au fost implicate un autobuz și o autoutilitară produs luni după-amiază pe DN1, în Ciolpani, județul Ilfov.
Accident între un autobuz și o autoutilitară pe DN1, la Ciolpani. Două persoane, duse la spital
Cosmin Pirv
26 oct. 2026, 16:55, Social
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UPDATE

Cele două victime din autoutilitară au fost extrase. Una din ele a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță de tip Unitate de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM).

Ambele victime conștiente.

Cele 37 de persoane ce se aflau în autobuz nu au solicitat transportul la spital.

Știrea inițială

ISU București-Ilfov a anunțat că intervine pentru extragerea din autoutilitară a două persoane încarcerate în urma accidentului de la Ciolpani. Potrivit pompierilor, victimele sunt în stare de conștiență.

În autobuz se aflau 37 de persoane, care au ieșit înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Acestea sunt evaluate medical. Din primele informații, nu au probleme medicale în urma accidentului.

La fața locului, ISU intervine cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, patru echipaje SMURD și un elicopter.

Intervenția este în desfășurare.

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