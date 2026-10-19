Accident între un microbuz și un autoturism pe DN 22, în Constanța. Cinci persoane au fost rănite

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, accidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 în jurul orei 7.00, pe drumul național 22, între localitățile Năvodari și Lumina.

La fața locului intervin pompierii cu o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Traficul rutier în zonă este blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii acționează pentru redirecționarea circulației pe rute alternative.

ISU Constanța anunță că zece persoane au fost implicate în accident. Sunt cinci răniți, dintre care o persoană este în stare de inconștiență.

Aceasta a fost preluată de SMURS și transportată la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.