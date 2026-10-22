Accident pe DN 7, în Brezoi. Un tânăr de 18 ani a fost rănit după ce mașina sa s-a ciocnit cu un autocamion

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, tânărul, din județul Dâmbovița, ar fi intrat în coliziune cu un autocamion condus de un bărbat de 56 de ani, din județul Vâlcea.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Brezoi și al Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu autospeciale de stingere și descarcerare, o ambulanță de terapie intensivă mobilă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Salvatorii au extras victima din autoturism. Tânărul era conștient și cooperant când a fost predat echipajului medical, fiind transportat ulterior la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Șoferul autoturismului nu a putut fi testat din cauza stării de sănătate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.