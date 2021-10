Actriţa Oana Pellea are COVID 19: Traversez o formă uşoară, mă felicit că m-am vaccinat

Oana Pellea a dezvăluit faptul că testul PCR a ieşit pozitiv infirmând rezultatul testului rapid făcut anterior.

„Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămâna am luat hotărârea să mă autoizolez după ce am intrat în contact cu o persoană suspectă a fi pozitivă Covid19. Mi-am suspendat un spectacol. Am oprit repetiţiile. Am anunţat teatrele. Presa a scris: “Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza Covid-19. Actriţa a făcut anunţul neaşteptat”. Nu era nimic incredibil. Nimic neaşteptat! Era o decizie responsabilă... E o decizie pentru care mă aplaud din tot sufletul! Mi-am făcut teste rapide rezultat NEGATIV. Astăzi am primit rezultatul PCR - POZITIV. Mi-aş fi pus în pericol colegii şi pe cei cu care aş fi intrat în contact”, a explicat Oana Pellea.

Actriţa a mai spus că are o formă uşoară a bolii.

„Traversez o formă uşoară. Nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin! Voi rămâne în izolarea impusă de lege. Aveţi grija de voi şi de cei de lângă voi! Sănătate tuturor! Nu dau sfaturi nimănui, dar mă felicit că m-am vaccinat”, a precizat Oana Pellea.

Săptămâna trecută, actriţa a anunţat că se izolează după ce a intrat în contact cu o persoană infectată. Este vorba despre responsabilitate, am anunţat Teatrul Bulandra şi ofer scuze spectatorilor care au cumpărat bilete pentru spectacolul „Scaunele" din 10 octombrie, a spus atunci Oana Pellea.