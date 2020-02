Acuzaţii grave la Ambulanţa Gorj: Echipament pentru zidari şi grădinari. Au nenorocit ambulanţele

Un ambulanţier de la Gorj acuză că echipajele sunt trimise în localităţile unde sunt suspiciuni de coronavirus cu echipamente de „zidari şi grădinari”, iar o asistentă spune că a fost trimisă singură la prelevare de probe pentru COVID-19. Conducerea instituţiei respinge acuzaţiile.

Cristi Aldescu, ambulanţier în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Gorj susţine că echipamentul pe care îl folosesc atunci când sunt trimişi la cazurile suspecte de coronavirus reprezintă un real pericol pentru sănătatea angajaţilor şi pacienţilor.

Cristi Aldescu este şi preşedintele Sindicatului Ambulanţa Gorj.

„Echipamentul este pentru zidari, grădinari, pentru instalatori. La ultima tură, când am mers la serviciu, ne-au dat o mască pentru noi, ca echipaj şi zece măşti pentru bolnavi. Pe maşini sunt nişte echipamente, nişte combinezoane, se vede eticheta pe ele, cine le-a luat nu poate să ascundă, noi le-am fotografiat, care sunt recomandate pentru zugrăvi, mecanici, se văd acolo instrucţiunile, numai pentru partea medicală nu sunt. Sunt de acord, mergem la recoltat, ne trebuie bluză cu mânecă lungă, mănuşi, cizme, nu avem aşa ceva, ne ducem cu bocancii noştri. Asta e problema, nu că refuzăm, dar dorim să ne protejăm, avem familie", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Cristi Aldescu.

Acesta susţine că ar fi trebuit să fie trimisă în aceste misiuni o singură ambulanţă, dotată corespunzător.

„Ne îmbrăcăm în combinezonul acesta alb, unde ne îmbrăcăm nu ştiu, că nu avem o cameră specială, aşa ar trebui. Unde ne dezbrăcăm când venim de la solicitare? Trebuie să fim decontaminaţi după ce venim de la solicitare. Ne urcăm în ambulanţă, ni se dau două adrese, aşa cum i s-au dat ultimului echipaj. S-au dus la DSP şi au zis 《nu mergem noi, mergeţi voi, dar vă spunem cum să recoltaţi 》 şi îţi dau două adrese. Intru într-un apartament sau casă, ce fac? Dau costumul jos sau intru în ambulanţă, pe perna maşinii”, spune bărbatul.

Acesta precizează că ambulanţa are o cabină împărţită în două: salonul bolnavului şi partea din faţă.

„Dacă te urci cu combinezonul acela pe scaunul din faţă nu ai contaminat toată cabina? Au contaminat-o! Numai salonul bolnavului îl dezinfectezi. Intri în a două locuinţă, cu acelaşi combinezon, dacă a doua familie nu are acest virus, ce fac? Nu am contaminat? Nu e normal ca pentru fiecare adresă să fie dat câte un singur combinezon? Ca noi să nu folosim aceste maşini, pentru că noi îmbolnăvim toţi bolnavii pe care ulterior îi luăm. Gravidele, cardiacii. Am spus《oameni buni, faceţi o ambulanţă, una singură care să facă lucrul acesta》. Ei au trimis toate ambulanţele. Au nenorocit toate ambulanţele", a mai declarat Cristi Aldescu.

O altă angajată a SAJ Gorj, Cristina Şerban, asistent medical şef, spune că a fost trimisă la prelevare de probe pentru coronavirus, fără să mai fi făcut vreodată acest lucru.

„Eu nu am refuzat să merg. Am vorbit cu domnul director medical, seara, eram în timpul serviciului, venisem de la o solicitare, mi-a zis să îmi iau colegul şi să mergem împreună la DSP să ne înveţe cum să recoltăm, să mergem pe traseu, dar nu să luăm pe cineva de acolo. Discuţia mea a fost cu domnul doctor să luăm pe cineva cu noi de acolo, pentru că noi nu am mai recoltat, nu ştim cum să transportăm probele respective şi asta a fost. Am zis că nu vreau să mă duc singură, că nu am mai făcut aşa ceva, deci trebuie să meargă DSP-ul cu mine, au zis că nu merg fetele, că nu au fete, până la urmă ne-au convins să mergem acolo să ne înveţe, ne-am dus la DSP, am primit adresele respective unde să mergem, colegul meu deja se şi echipase, urma să mă echipez eu, dar îmi explică fetele cum să recoltez, cum să transport probele. În acel timp am fost anunţată să mă întorc în staţie, pentru că fetele de la DSP sunt mai aproape de zona respectivă şi merg dânsele să recolteze", a precizat, pentru MEDIAFAX, Cristina Şerban.

Aceasta spune că a acceptat, în cele din urmă, să meargă la cazurile suspecte de coronavirus, însă pentru că a cerut să fie instruită, nu a mai fost trimisă în teren.

„Ne-au spus să mergem la DSP şi acolo o să ne echipeze şi o să ne înveţe cum să recoltăm probele respective. Eu am spus că nu am mai făcut asta niciodată şi noi ne ducem, dar să luăm pe cineva de la DSP. Mi s-a spus că nu! O să ne înveţe să recoltăm şi o să ne descurcăm. Nedumerirea mea a fost prima dată cum să plec eu să prelevez asemenea probe şi să le transport, pentru că nu mai făcusem. Nu ştiu dacă cei de la DSP merg să ia un infarct dintr-un sat de la 20 de kilometri de Târgu-Jiu, nu ştiu dacă se descurcă fără mine pe ambulanţă. Eu mă duc, dar singură? Pe urmă am acceptat să mă duc şi singură", a mai spus Cristina Şerban.

De cealaltă parte, directorul SAJ Gorj susţine că echipamentele sunt corespunzătoare pentru aceste misiuni.

„Ambulanţa, în momentul de faţă, are toate dotările necesare corespunzătoare în ceea ce spun ei, inclusiv combinezoanele de protecţie, inclusiv masca de protecţie, dezinfectant avem atât pentru suprafeţe, cât şi pentru mâini. Problema e numai să se vrea să se şi muncească, dar poftă de muncă nu putem să le dăm", a spus Constantin Mitroi, directorul SAJ Gorj.

