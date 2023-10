Adrian Sârbu: Azi, Israelul e o ţară neliniştită, nesigură. Nu are decât o opţiune: să meargă până la capăt

Monica Mihai: Îi convine cumva Israelului acest atac al grupării Hamas? Şi nu doar al grupării Hamas.

Adrian Sârbu: Israelul nu are decât o opţiune azi. Şi ea va fi afirmată în următoarele zile foarte ferm şi sa văzut de altfel din poziţiile celor care care erau ezitanţi. NATO, America nu. Şi America te-ai aşteptat la Biden să fie mai soft, nu, a fost foarte straight. Israelul merge până la capăt. Ce înseamnă până la capăt? Înseamnă să desfiinţeze Gaza, deci pe cetăţenii să-i arunce afară. Nu ştiu unde o să se ducă. Poate îi aruncă în sud, în Sinai. Cu siguranta, au planuri. Nu o să-I primească egiptenii, iordanienii nici atât. Deci cetăţenii ăia de acolo probabil că or să ajungă… După părerea mea ei folosesc probabil şi nu posibil, o să ajungă nişte mercenari ai iranienilor pentru că tot ce am văzut azi şi construcţie iraniană şi rusească. Avem o situaţie în care Israelul va ocupa Gaza, definitiv, Israelul, care, din ziua de azi, eo zonă neliniştită, nesigură, cu un viitor scurt economic dubitabil. Eu nu aş vrea să văd cum arată bursa din Tel Aviv mâine. Nu aş vrea să văd. deci până nu-şi rezolvă această problemă de securitate pe termen lung, Israelul nu poate să se oprească.