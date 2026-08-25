Afacerist din Arad, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de aproape 19 milioane de lei

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, bărbatul nu și-a plătit taxele și impozitele la bugetul de stat.

Astfel, bărbatul ar fi prejudiciat statul cu aproape 19 milioane de lei, potrivit sursei citate.

„În fapt, în perioada 25.08.2023 – 26.08.2025, în calitate de administrator al unei societăți cu sediul în mun. Arad, suspectul S.I., a reținut și nu a plătit către bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozitele și contribuțiile prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, în cuantum de 18.708.900 lei”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

Afaceristul a depășit termenul de scadență de 60 de zile oferit de lege.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Arad pentru soluționare.