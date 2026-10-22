Al doilea caz de violențe între minori, în Bistrița. Un băiat de 14 ani a fost agresat și a ajuns la spital

Cel de-al doilea incident din Bistrița a avut loc miercuri, la doar o zi după ce un elev de 12 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un alt minor. De această dată, violențele s-au produs pe un teren aflat în afara localității Mărișel.

Un tânăr de 14 ani a fost agresat de alți doi, care aveau 15 și, respectiv 16 ani. În urma loviturilor, copilul a fost dus la spital.

Cum s-a produs incidentul

Mama victimei a apelat autoritățile, îngrijorată de starea fiului ei de 14 ani, care fusese lovit. În jurul orei 20:30, polițiștii au început investigațiile.

Autoritățile i-au identificat pe cei doi presupuși atacatori din Mărișelu, care aveau 15 și 16 ani. În urma cercetărilor, anchetatorii au constatat că miercuri, în jurul orei 20:30, cei doi băieți l-ar fi atacat pe cel de-al treielea, pe un teren aflat în afara localității.

Din mărturiile tinerilor, violențele ar fi pornit de la niște neînțelegeri.

Unul dintre posibilii agresori, reținut de polițiști

Autoritățile au decis să îl rețină, pentru 24 de ore, pe tânărul de 15 ani. În continuare, sunt efectuate cercetări pentru a stabili împrejurimile în care s-a produs altercația.

IPJ Bistrița recomandă tinerilor să evite conflictele, să nu răspundă provocărilor și să solicite ajutor de urgență atunci când sunt expuși pericolelor.

„Recomandăm tinerilor să evite conflictele, să nu răspundă provocărilor prin agresivitate și să solicite sprijinul unui adult sau al poliției, iar în cazul unui pericol iminent, să apeleze numărul unic de urgență 112”, au mai transmis autoritățile.