Alegeri pentru Primăria Capitalei 2020. Sugestie din USR pentru un singur candidat al opoziţiei, scenariu eşuat în 2016

Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marţi, că Nicuşor Dan ar trebui să fie singurul candidat al partidelor de opoziţie la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Părerea mea personală este că Nicuşor ar fi bine să fie singurul candidat al întregii opoziţii la Primăria Capitalei pentru că are cele mai mari şanse aşa cum apar lucrurile şi mi-aş dori foarte mult să nu repetăm ceea ce s-a întâmplat la alegerile anterioare, când dacă ar fi existat înţelepciune atunci Nicuşor Dan ar fi fost primar general al Capitalei, dar repet este o părere personală”, a declarat Stelian Ion, în Parlament.

Întrebat dacă acest lucru ar genera un conflict în alianţă deoarece PLUS a desemnat deja candidatul pentru Primăria Capitalei, respectiv pe Dan Voiculescu, Stelian Ion a răspuns: „Eu cred că să găsesc soluţii şi se poate depăşi acest impediment. Nu văd nici o problemă în acest sens, ar fi vorba de o competiţie, care dintre cei doi ar avea cele mai mari şanse şi mi se pare absolut firească asemenea competiţie, chiar îmi doresc ca cel care are cele mai mari şanse să fie nominalizat pentru această candidatură”.

Părerea lui Stelian Ion este împărtăşită şi de senatorul USR Mihai Goţiu.

„Da! Pentru Nicuşor Dan la Primărie! Sunt perfect de acord cu poziţia colegului Stelian Ion, potrivit căreia ar fi ideal ca Nicuşor Dan să fie singurul candidat al Opoziţiei la Primăria Capitalei, împotriva Gabrielei Firea, la alegerile locale de anul viitor. Nu mai ne putem permite repetarea greşelii din 2016, când dezbinarea Opoziţiei i-a deschis calea primarului Faliment, iar efectele le simt, pe propria piele (inclusiv la propriu, în iernile în care îngheaţă lângă calorifer), toţi bucureştenii. Am intrat într-un partid care şi-a asumat meritocraţia ca principiu fondator. Am votat, la începutul acestui an, o Alianţă cu PLUS, care şi-a asumat, de asemenea, principiul meritocraţiei. Iar meritele lui Nicuşor Dan, atât în lupta cu abuzurile administraţiilor din Bucureşti (Oprescu, apoi Firea), cât şi în bătălia pentru reformarea clasei politice din România sunt mai presus de orice contestare. Avem nevoie de Nicuşor Dan nu doar pentru a scăpa de Gabriela Firea şi de un asemenea tip de administraţie falimentară, ci şi pentru a demonstra că putem face o politică altfel, susţinându-i pe cei care şi-au probat deja meritele şi punând intereseul cetăţenilor mai presus de interesele de grup ori de partid”, a scris Goţiu, pe Facebook.

Deputatul Nicuşor Dan a anunţat, luni, că s-a înscris în cursa internă a USR Bucureşti pentru alegerea candidatului pentru Primăria Capitalei.

De asemenea, Vlad Voiculescu este candidatul PLUS la alegerile pentru Primăria Capitalei.

În 2016, opoziţia a avut o tentativă de a se alia pentru a susţine un candidat unic la primăria Capitalei, însă orgoliile PNL au fost mai mari. Opoziţia ar fi trebuit cu atât mai mult să se alieze, cu cât alegerile locale au fost într-un singur tur de scrutin. Liberalii au avut mai multe variante eşuate de candidat, printre care Ludovic Orban, Cristian Buşoi, Marian Munteanu şi apoi, Cătălin Predoiu, care a şi rămas candidat oficial din partea PNL în alegeri. USB, care avea o intenţie mai mică de vot decât PNL, dar un candidat cu o notorietate mai bună, nu a obţinut susţinerea pentru Nicuşor Dan, care a pierdut astfel în faţa Gabrielei Firea, calificându-se al treilea.

