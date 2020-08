Peste două săptămâni începe un nou an şcolar, pe care Eli Voicu l-a aşteptat cu nerăbdare. Acum însă, din caza pandemiei de coronavirus, se teme să îşi lase fetiţa la şcoală. Îngrijorarea cea mai mare vizează zilele de după 27 septembrie, atunci când vor avea loc alegerile. Prin fiecare şcoală se vor perinda mii de oameni, iar Eli se întreabă cât de sigure vor fi sălile de clasă. Tocmai de aceea se gândeşte serios să îşi ţină fetiţa acasă, şi să renunţe la locul de muncă fie ea, fie soţul ei. Autorităţile care se ocupă de defăşurarea alegerilor spun însă că în şcoli nu este niciun pericol, pentru că după ziua votului va fi o dezinfecţie riguroasă. Dacă se va respecta asta, şi doctorii dau asigurări ca cei mici vor fi în siguranţă.

„Am doi copii, iar fetiţa începe clasa zero. În fiecare zi, mă încearcă milioane de sentimente. Vă daţi seama, ca orice părinte, am aşteptat aceşti şase ani să treacă şi să văd copilul în prima zi de şcoală şi se pare că nu a fost aşa cum am visat. Unul dintre noi, eu sau soţul, va trebui să renunţăm la job, pentur că nu avem bunicii aproape, noi suntem părinţi mai vârstă, bunicii sunt foarte în vârstă şi foarte departe şi nu avem niciun ajutor”, spune Eli Voicu, mămică.

„Şi înainte de ziua alegerilor şi după, din grija primarilor, aceste spaţii vor fi dezinfectate. DSP ne-a făcut o solicitare, săptămâna aceasta, să le trimitem necesarul de material sanitare care vor fi folosite în acesct sens. Această solicitare am transmis-o şi noi mai departe, tuturor primăriilor, astăzi se face centralizarea şi vom transmite către DSP toate cantităţile pe care noi le vom folosi cu această ocazie”, a declarat Mircea Băcală, subprefect al judeţului Timiş.

„Se pot formoliza acele spaţii, se pot dezinfecta cu lămpi de ultraviolete, se pot ţine aerisite peste noapte, ca să fie acel curent pentru a fi siguri că fluxul care a trecut pe acolo se aeriseşte şi e curat. Se pot găsi măsuri medicale ca a doua zi, sau a treia zi, elevii să se întoarcă în condiţii de siguranţă”, consideră Cristian Oancea. directorul Spitalului de Boli Infecţioase “Victor Babeş” Timişoara.